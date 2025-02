Gemeente Utrecht uit zorgen om vierde aanvliegroute Schiphol

Gedeputeerde Huib van Essen heeft in een brief aan minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat zorgen van de provincie geuit over de komst van een aanvliegroute boven de provincie Utrecht. Twintig gemeenten, waaronder de gemeente Utrecht, hebben de brief ondertekend. Ze vrezen voor meer overlast door vliegverkeer voor de inwoners en natuur- en stiltegebieden.

De vierde route is onderdeel van het opnieuw indelen van het Nederlands luchtruim. Vliegverkeer dat landt op Schiphol nadert de luchthaven nu nog vanaf drie plekken in Nederland, maar als het aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ligt komt daar een vierde bij. Deze route loopt over de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Holland. Het ministerie schat dat per dag 120 vliegtuigen van de route gebruik zullen maken. Actiegroep Stop4deroute gaat uit van 200 tot 300.

“Wij hebben grote zorgen over de effecten van de luchtruimherziening op onze inwoners”, schrijft Van Essen in de brief. “Wij vrezen dat de luchtruimherziening leidt tot extra vluchten en extra hinder. Het is voor ons niet acceptabel als er meer hinder ontstaat voor de huidige en toekomstige bewoners van de provincie Utrecht”

Volgens actiegroep Stop4deroute heeft de aanvliegroute gevolgen voor de volksgezondheid. De geluidsoverlast leidt tot verstoring en mindere leerprestaties en stress, wat weer andere gezondheidsproblemen met zich meebrengt. Ook uitstoot van vliegtuigen, fijnstof ozon en stikstof, hebben een nadelige effecten op de gezondheid. Stikstof is ook een probleem voor de biodiversiteit, en luchtvaart in het algemeen heeft een groot effect op klimaatverandering.

Suggesties

Van Essen drie suggesties aan de Minister om te komen tot betere keuzes. Ten eerste stelt hij voor dat er bij het opnieuw indelen van het Nederlandse luchtruim een besluit moet worden genomen over het aantal vliegbewegingen. Dat is wat Van Essen betreft nodig om de gevolgen van de plannen volledig in kaart te brengen.

Het ministerie presenteert binnenkort een analyse over de geluid- en emissies van de herindeling. Van Essen hoopt dat hierbij ook naar de regio Utrecht is gekeken. Daarnaast pleit hij voor inzicht in de daadwerkelijk te verwachten toekomstige situatie, ten opzichte van hoe het nu is. Het ministerie wil geluidsoverlast beperken door vliegtuigen langer, hoger te laten vliegen, maar er bestaan twijfels of dit daadwerkelijk effect heeft. Van Essen wil daarom graag weten hoe de nieuwe route de kwaliteit van de leefomgeving gaat verbeteren.

Ook vraagt Van Essen om duidelijkheid over de rol van de provincies in de besluitvorming. In 2023 zijn afspraken gemaakt dat de provincie Utrecht een verzoek van het Rijk krijgt om een gebiedsadvies uit te brengen. Echter is hier niets over terug te zien in de meest recente brief van de Minister over het onderwerp.