Gemeente Utrecht uit zorgen over coronabesmettingen bij studenten; SSH onderneemt actie

Burgemeester Peter den Oudsten en wethouder Kees Diepeveen hebben aan SSH hun zorgen geuit over de coronabesmettingen die plaatsvinden bij studenten thuis. SSH, een stichting die zich bezighoudt met studentenhuisvesting, heeft toegezegd extra acties te ondernemen.

Volgens de gemeente doen veel studenten hun best om de coronamaatregelen zo goed mogelijk na te leven. Tegelijkertijd zijn er onder deze doelgroep veel besmettingen. Dit zou onder andere komen door huisfeestjes die de studenten organiseren.

De burgemeester en wethouders zijn daarom met SSH gaan praten. Naar aanleiding van dat gesprek gaat de studentenhuisvester extra acties ondernemen.

“Hierbij gaat het om communicatie richting huurders, het aanwezig zijn van beheerders van grote panden buiten kantooruren en bij geconstateerde overlast in een SSH-pand zal de verhuurder een gesprek voeren met de betrokkenen of een officiële waarschuwing geven”, aldus de gemeente.

Niveau

In de regio Utrecht is vanwege het hoge aantal coronabesmettingen het risiconiveau op 10 oktober opgeschaald naar ‘ernstig’. Op dat niveau zitten we nog steeds.

Daarnaast zegt de gemeente dat door afslanking van het bron- en contactonderzoek de GGD regio Utrecht op dit moment niet goed in staat is clusters in beeld te krijgen. “Voor zover te achterhalen, vinden de meeste besmettingen plaats in de gezinssituatie of is de bron onbekend.”

Afgelopen week was 31 procent van de besmettingen te herleiden tot de gezinssituatie. Bij 23 procent was de bron onbekend. 9 procent van de besmettingen vond plaats in de werksituatie, 7,5 procent vond plaats bij onderwijsinstellingen van het hoger onderwijs. Tot slot zijn verenigingen in 6 procent van de besmettingen te herleiden als bron.

Teststraat

Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet zeven XL teststraten in Nederland wil openen. Een van die extra grote teststraten zou waarschijnlijk in Utrecht komen. Volgens de gemeente zou die teststraat, inclusief mobiel laboratorium, op het Jaarbeursplein moeten komen en in november open moeten gaan.

De gemeente zegt in te zetten op een (snel)testfaciliteit waar elke dag 4.000 mensen getest kunnen worden. Als de sneltest daar aanleiding toe geeft, moet op dezelfde plek een PCR-hertest gedaan kunnen worden.