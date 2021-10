Gemeente Utrecht van plan om nieuwe vergunning af te geven voor crematorium St. Barbara

De gemeente Utrecht wil weer een vergunning gaan afgeven voor de bouw van een nieuw crematorium bij begraafplaats St. Barbara. Al eerder werd er een vergunning gegeven maar deze werd door de rechtbank vernietigd. Eerder maakten meer dan 600 mensen bezwaar tegen de komst van het nieuwe gebouw.

Er wordt al jaren gesproken over de komst van een nieuw crematorium op de begraafplaats. Een rood bakstenen gebouw met een oven, een koeling, een filter en een afscheidsruimte waar vijftien mensen terecht kunnen. Het nieuwe crematorium moet aan de achterkant van het terrein tegen de Waterlinieweg komen. Er zullen maximaal 600 crematies per jaar uitgevoerd gaan worden.

Rechtbank

Maar een hoop omwonenden zien dit echter niet zitten en verzetten zich al geruime tijd tegen de plannen. De bewoners vrezen dat de uitstoot en het extra verkeer overlast zal veroorzaken. Er werden ook rechtszaken gevoerd en de rechtbank besloot vorig jaar dat de vergunning via een andere procedure afgegeven had moeten worden. Dat is de reden dat de gemeente Utrecht nu spreekt over de ‘reparatie van de omgevingsvergunning’.

De gemeente meent dat: “Ondanks de onrust en forse kritiek vanuit de omgeving zijn wij van mening dat het woon- en leefklimaat en de gezondheid van de omwonenden niet op onaanvaardbare wijze wordt aangetast door de komst van de crematiefaciliteit.” Het crematorium zou voldoen aan de milieueisen en er komt een maximumaantal crematies waardoor de parkeer- en verkeersdruk niet zou toenemen.

De gemeente is daarom van plan om de vergunning af te geven, maar geeft de gemeenteraad ook nog de mogelijkheid om het onderwerp eerst op de agenda te zetten.