Gemeente Utrecht vangt bot bij ministerie; Voorlopig geen extra geld voor woningbouw Beurskwartier

De gemeente Utrecht krijgt voorlopig geen extra geld voor de bouw van woningen in de nieuwe wijk Beurskwartier. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft de aanvraag afgewezen.

De gemeente wilde ruim 12,7 miljoen euro voor de bouw van met name sociale huurwoningen in Beurskwartier. De komende weken wordt duidelijk waarom het ministerie de aanvraag niet heeft gehonoreerd. Daarover komt het ministerie nog met een toelichting.

Vervolgens wil de gemeente Utrecht onderzoeken of het kansrijk is om later alsnog een aanvraag voor de zogenoemde Woningbouwimpuls te doen.

Als de gemeente inderdaad geen extra geld krijgt, heeft dat gevolgen voor de verdeling in Beurskwartier. De gemeente gaf eerder aan dat het totaalaantal woningen gelijk blijft, maar dat er dan wel minder ‘betaalbare’ woningen komen. De gemeente gaat dan uit van 47 procent betaalbare woningen in plaats van 63 procent. Ook loopt het project een vertraging van 12 maanden op.