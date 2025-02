Gemeente Utrecht over verbod voorrang statushouders: ‘Schijnoplossing’

Het wetsvoorstel dat moet regelen dat statushouders (asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) geen voorrang meer krijgen bij sociale huurwoningen, is klaar. Dat heeft Minister Keijzer van Volkshuisvesting bekendgemaakt. Gemeente Utrecht zegt in een reactie dat het verbod ‘onmenselijk en een schijnoplossing’ is.

Het idee van de nieuwe wet is dat statushouders geen voorrang meer krijgen op sociale huurwoningen, en de druk op wachtlijsten daardoor afneemt. Statushouders kunnen zich dus nog wel inschrijven op een sociale huurwoning, maar komen dan samen met andere woningzoekenden op dezelfde wachtlijst.

Onuitvoerbare taak

Volgens de gemeente Utrecht, die samen met de gemeente Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen een verklaring naar buiten heeft gebracht, leidt de beslissing van het kabinet tot een ‘onuitvoerbare taak voor gemeenten’. “Zonder mogelijkheid om statushouders met voorrang een sociale huurwoning toe te wijzen zal de doorstroom uit de opvang stokken. Het leidt tot overvolle opvangcentra.” De leefbaarheid en veiligheid in de stad zou daardoor in het geding komen.

Bovendien legt het kabinet volgens de gemeente de nadruk op de verkeerde plek. “De woningnood in onze steden wordt niet veroorzaakt door een teveel aan statushouders maar door een tekort aan sociale huurwoningen. De oplossing van dit probleem ligt dan ook daar: verplicht alle gemeenten om minimaal 30% van de nieuwbouw sociaal te bouwen. De schuld neerleggen bij mensen in een heel kwetsbare positie is onmenselijk.”

Zondebok

Rachel Streefland, wethouder Asiel en Integratie, zegt ook niet te spreken te zijn over de beslissing van het kabinet: “Mensen wordt de mogelijkheid ontnomen om te starten met inburgeren en te bouwen aan hun toekomst en hun deelname aan onze maatschappij.”

Ook Dennis de Vries, wethouder Wonen, reageert fel: “Wat er hier gebeurt, is dat groepen mensen tegenover elkaar worden gezet. Het kabinet creëert het beeld dat, in deze tijden van woningschaarste, statushouders ervandoor gaan met ‘onze’ woningen. Dat de overheid tekortschiet in het borgen van (het grondrecht om te wonen, red.), wordt nu afgewenteld op statushouders – een zondebok voor het eigen falen.”

De gemeente Utrecht zegt tijdens consulatie van het besluit te wllen agenderen dat het wetsvoorstel ‘niet humaan’ is: “Natuurlijk is het uiteindelijk aan de Tweede Kamer om te besluiten, maar laat ons standpunt duidelijk zijn: wat ons betreft gaat dit voorstel vandaag nog van tafel.”