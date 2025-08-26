Gemeente Utrecht verdeelt subsidie voor talent in sport; focus op verschillende verenigingen en kansengelijkheid

De gemeente Utrecht heeft de subsidies voor talentontwikkeling in de sport opnieuw verdeeld. In totaal krijgen acht Utrechtse sportverenigingen geld voor het trainen van nieuw talent. De focus komt te liggen op meer verschillende verenigingen en talentontwikkeling in alle wijken.

Met de subsidie kunnen sportverenigingen hun talent ontwikkelen binnen programma’s in de focus van het NOC*NSF, en onder de regie van de sportbond. De nieuwe subsidieregeling is er voor een periode van vier jaar, in lijn met de Olympische cyclus van het NOC*NSF.

Stijgende kosten

Met de verdeling van het geld zijn een aantal dingen veranderd, zegt de gemeente. Zo is er bijvoorbeeld rekening gehouden met de stijgende kosten van trainingsprogramma’s. “Ook is de leeftijdsgrens voor deelnemers verhoogd, zodat sporters die later doorbreken de kans krijgen zich verder te ontwikkelen”, aldus de gemeente. Een andere voorwaarde is dat de sportprogramma’s nadrukkelijk bijdragen aan talentontwikkeling ‘in alle wijken en zorgen voor een positieve, sociaal veilige sportcultuur’.

Verantwoordelijk wethouder Eva Oosters zegt blij te zijn met de initiatieven van de sportverenigingen. “Ik ben trots op de hoeveelheid aanvragen, ook vanuit verschillende sporten, en op de bijdrage die deze programma’s leveren aan de Utrechtse sportambassadeurs van de toekomst. Zij kunnen met hun prestaties en inzet weer een inspiratie zijn voor andere Utrechters.”

Nieuwe verenigingen

Acht Utrechtse sportverenigingen hebben een subsidie toegekend gekregen van de gemeente. Drie daarvan krijgen dat geld voor het eerst. De verenigingen KNSB Shorttrack Talent Team, LABC Triathlon, Stichting RTC Waterpolo, Stichting Top Judo Utrecht en Volleybal Vereniging Utrecht ontvingen in het verleden al eens subsidie om hun talentprogramma’s uit te voeren. Stichting Skatepark Utrecht, Turn4U en Utrecht Atletiek krijgen voor het eerst ondersteuning.

“Ik ben blij met de initiatieven, ook de nieuwe als Stichting Skatepark Utrecht, Turn4U en Utrecht Atletiek, om zich de komende vier jaar in te zetten voor de talentvolle sporters in deze sporten”, zegt wethouder Eva Oosters. “Sport biedt een podium voor talent en versterkt het teamgevoel. Met deze verdeling maken we sport toegankelijker en breder, en stimuleren we talentontwikkeling voor alle Utrechtse wijken.”