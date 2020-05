Gemeente Utrecht verhoogt subsidie voor toegankelijkheid dit jaar naar 100 procent

Utrechtse bedrijven en organisaties die werken aan het toegankelijker maken van hun bedrijf, kunnen van de gemeente dit jaar een subsidie van 100 procent krijgen. Er is wel een maximum van 20.000 euro per aanvraag.

De subsidie kan gebruikt worden voor fysieke, maar ook sociale maatregelen. Bedrijven kunnen het geld dus gebruiken voor het verwijderen van een drempel of het plaatsen van een automatische deur, maar ook voor trainingen voor personeel.

De gemeente Utrecht vergoedde sinds 1 januari al 70 procent van de kosten voor het werken aan toegankelijkheid. De gemeente heeft na overleg met Utrechtse bedrijven en organisaties besloten om de rest van dit jaar 100 procent van de kosten te vergoeden.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor 15 juni, 1 september of 1 november. In 2021 en 2022 zijn elk jaar drie subsidierondes. De gemeente vergoedt in die jaren maximaal 50 procent van de kosten, met een maximum van 20.000 euro per aanvraag.