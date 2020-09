Gemeente Utrecht verlengt opnieuw proef samenvoegen parkeerrayons in binnenstad

De gemeente Utrecht verlengt de proef met het samenvoegen van parkeerrayons in de binnenstad. Daardoor mogen automobilisten met een vergunning overal in het centrum parkeren. De proef wordt voor de tweede keer verlengd tot het effect van de coronacrisis op het parkeren in de binnenstad voorbij is.

De gemeente startte in april 2019 voor parkeervergunninghouders een proef met het samenvoegen van de vier parkeerrayons in de binnenstad. Die proef zou een jaar duren, maar de gemeente had aan het eind van die periode niet genoeg input om de proef te evalueren. Daarom werd de test met een half jaar verlengd, maar daar kwam de coronacrisis tussendoor.

Doel van de proef was om te kijken of de parkeerdruk in de binnenstad zou toenemen of afnemen. Dat kan nu niet goed onderzocht worden omdat de bezoekersaantallen in de zomer lager waren en het voetgangersgebied tijdelijk is uitgebreid.

Flexibiliteit

De gemeente wil de proef door laten lopen zolang de uitbreiding van het voetgangersgebied nog geldt. “Vanwege de tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar. Door samenvoegen van de parkeerrayons bieden we vergunninghouders meer flexibiliteit bij het vinden van een parkeerplaats.”

Omdat niet duidelijk is hoe lang de coronamaatregelen in de binnenstad nog nodig zijn, wordt de proef verlengd tot het effect van het coronavirus op het parkeren in de binnenstad voorbij is. De gemeente streeft naar een einddatum van 31 december 2021. De proef geldt alleen voor parkeerrayons in de binnenstad voor parkeervergunninghouders. De vier parkeerrayons houden hun eigen wachtlijst voor een parkeervergunning.