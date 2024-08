Gemeente Utrecht verrast door faillissement van taalaanbieder: ‘Niet eerder signalen van financiële problemen’

De gemeente Utrecht is eind juli verrast door het faillissement van Queridon, de organisatie die verantwoordelijk is voor taalonderwijs aan statushouders in Utrecht. De gemeente had naar eigen zeggen niet eerder berichten binnengekregen over financiële problemen.

De gemeente Utrecht is wettelijk verplicht om taalonderwijs aan te bieden aan statushouders en doet dit in samenwerking met andere gemeenten in de regio. De statushouders kunnen drie zogenoemde leerroutes volgen, die de statushouders helpen met zelfredzaamheid, werk of voorbereiding op regulier onderwijs.

TopTaal en Queridon hebben zich samen ingeschreven voor het aanbieden van de leerroutes gericht op zelfredzaamheid en werk. Queridon verzorgt in Utrecht Noord onderwijs dat gericht is op zelfredzaamheid, terwijl TopTaal zorgt voor het onderwijs gericht op werk. Queridon was ook een van de taalscholen binnen het project U-match, waarbij het leren van de Nederlandse taal gecombineerd wordt met werken.

Faillissement

Queridon heeft de gemeente Utrecht op 23 juli geïnformeerd dat de organisatie failliet zou gaan. Dat bericht kwam volgens de gemeente onverwacht, omdat er nooit eerder signalen waren dat er financiële problemen waren.

“Wij betreuren het dat een ervaren, lokale aanbieder van taalonderwijs hierdoor stopt met haar activiteiten”, schrijft het college van burgemeester en wethouders (B&W) in een brief aan de gemeenteraad. “Het is vooral spijtig voor de betrokken cursisten en docenten die onverwacht met deze gang van zaken worden geconfronteerd.”

Cursisten

De gemeente hoopt dat er snel duidelijkheid is voor de cursisten die bij Queridon lessen volgen. Het gaat om 98 statushouders binnen het traject gericht op zelfredzaamheid en om 24 anderen. Vanwege de vakantie worden er tot eind deze maand geen reguliere lessen gegeven, wat het volgens de gemeente mogelijk maakt om ervoor te zorgen dat de lessen na de zomervakantie verder kunnen gaan.

De 21 cursisten die na het weekend aan een ‘summercourse’ zouden beginnen, hebben bericht gehad dat die niet doorgaat. “Voor alle cursisten geldt dat er voor hen geen financiële consequenties zijn”, aldus het college van B&W.

De gemeente gaat samen met TopTaal en Queridon kijken hoe TopTaal de lessen kan voortzetten. De overige cursisten, die vallen binnen een andere regeling, krijgen begeleiding bij het vinden van een alternatief. Voor het project U-match wordt gezocht naar een andere taalschool, zodat in september weer gestart kan worden.