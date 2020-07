Gemeente Utrecht verwacht toename van faillissementen

De gemeente Utrecht verwacht dat het aantal faillissementen de aankomende periode snel toeneemt. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus staan veel bedrijven momenteel onder druk.

Uit een analyse van de provincie Utrecht is gebleken dat het banenverlies door ‘opheffing’ van bedrijven tot nog toe vergelijkbaar is met vorig jaar. “Een verklaring is dat veel bedrijven weliswaar onder druk staan door de coronacrisis, maar (nog) niet tot opheffing hoeven over te gaan, vanwege de supportregelingen vanuit de overheid”, is te lezen in een raadsbrief van de gemeente.

Zodra onder meer de tegemoetkomingen vanuit de overheid stoppen wordt verwacht dat bedrijven in de problemen komen. “Het aantal faillissementen kan dan snel toenemen.”

Evenementen

Zoals veel verschillende bedrijfstakken staat ook de evenementenbranche onder druk. De gemeente wil de Utrechtse organisatoren en leveranciers helpen, en heeft daarvoor twee manieren verzonnen.

Enerzijds met subsidies uit het Evenementenfonds 2020. Vanwege de vele afgelaste evenementen heeft de gemeente de afgelopen periode minder geld verstrekt. Dit geld wordt de komende maanden opnieuw ingezet voor evenementen die wel door kunnen gaan.

Anderzijds worden de subsidieregels van het Evenementenfonds 2021 aangepast. “Met als doel lokale en regionale evenementen mogelijk te maken, die zowel cohesie in wijken en stad versterken als de regionale branche helpen.”