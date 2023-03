Gemeente Utrecht verwijderde vorig jaar veel meer gevaarlijk gestalde fietsen; bijna 15.800 stuks

De gemeente Utrecht heeft vorig jaar veel meer gevaarlijk gestalde fietsen verwijderd dan in de jaren ervoor. In totaal werden er bijna 16.000 rijwielen van straat gehaald die gevaarlijk geparkeerd stonden. Daar komen ook nog eens ruim 9700 fietsen bij die te lang stilstonden.

Medewerkers van de gemeente zijn dagelijks in de weer om fietsen die gevaarlijk geparkeerd staan of die al te lang stilstaan te verwijderen. Op sommige plekken mogen fietsen maximaal 14 dagen en op andere locaties 28 dagen.

Tijdens de coronacrisis werden er beduidend minder rijwielen van straat geplukt maar de aantallen waren in 2022 ook hoger dan de jaren daarvoor. In het Handhavingsverslag van de gemeente is te lezen dat er ook bewust extra is ingezet op het verwijderen van gevaarlijk gestalde fietsen.

De rijwielen die de gemeente van straat haalt gaan naar het gemeentelijk depot. Daar kunnen de eigenaren voor 23,50 euro hun fiets weer ophalen. Van de ruim 25.400 fietsen die door de gemeente van straat zijn gehaald is een groot deel echter nooit opgehaald. In 2022 ging dat om ruim 12.900 fietsen. Al deze fietsen worden verkocht aan een opkoper.