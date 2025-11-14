Gemeente Utrecht verwijdert 35 parkeerplekken op Janskerkhof voor toekomstig autovrij stadsplein

De gemeente Utrecht verwijdert vanaf 1 december 35 parkeerplekken op het Janskerkhof. Hiervoor wordt een deel van het plein tijdelijk afgesloten voor auto’s. Met deze ingreep wil de gemeente meer ruimte creëren voor voetgangers, fietsers en groen. “We maken van het Janskerkhof een stadsplein waar mensen graag naartoe gaan”, aldus de gemeente.
De verwijdering van de parkeerplekken is een eerste stap richting het groot onderhoud en de nieuwe inrichting van het Janskerkhof. Bij de huidige inrit komt een klappaal. De 57 paaltjes (nonnetjes) die nu op het plein staan worden verwijderd. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. De straat en de overige parkeerplaatsen blijven in die periode bereikbaar. Bewoners en bedrijven met een parkeervergunning behouden deze.
Toekomstig autovrij Janskerkhof
Eerder, in 2023 en 2024, informeerde de gemeente al over de plannen om het Janskerkhof autovrij te maken. De werkzaamheden voor het groot onderhoud en de nieuwe inrichting staan gepland voor eind 2027 of begin 2028. In december vorig jaar werden er daarom ook al 24 parkeerplekken verwijdert.
Op dit moment werkt de gemeente aan schetsontwerpen, gebaseerd op reacties uit de omgeving en via het online platform DenkMee. De verwachting is dat deze ontwerpen in het voorjaar gepresenteerd kunnen worden.
Bekijk hieronder de plattegrond van de gemeente van de huidige situatie en de nieuwe situatie
15 ReactiesReageren
Heel goed. Op een kerkhof horen bomen te staan.
Dat plein wordt dus een dumpplaats voor fietsen. Mooie vooruitzicht..
De realist heeft gelijk. Waar in Utrecht is een groot autovrijplein een esthetisch genoegen. Terug naar de uitstraling op shilderijen en prenten uit vervlogen tijden zijn hoe dan ook ondenkbaar. We gaan ons verheugen op fietsenhopen en armoedig terrasgeluk. Van harte beste bedenkers van dit onzalige plan. .Voor het milieu wellicht een minimale verbetering, voor de beleving van velen een verdere oprukken van de verramsjing van de binnenstad.
Dan gaan automobilisten onnodig rondjes rijden om toch te kijken of er een plekje vrij is, haal dan alle parkeerplekken weg, op de invalide plekken uitgezonderd uiterraad. Ik hoop niet dat er een fietsparkeerplaats voor in de plaats komt waar altijd alle rommel achter blijf hangen en er fietsen staan waar nooit naar omgekeken wordt, dat haalt de hele stad omlaag!!!!
@Otto en wat doe jij zoal om de stad een beetje mooier te maken? Ben benieuwd
Fantastisch 💪😍
Het is nu een dumpplek voor auto’s. Dus het kan er dus alleen maar op vooruit gaan.
Ik ben het helemaal eens met de stadgenoten die het Janskerkof zien transformeren tot een fietsenkerkhof. @WJ Om de stad mooier te maken heb ik geen auto en zet mijn fiets altijd in de stalling. Ook thuis staat hij niet voor de deur. Ik ben dan ook maar een burgermannetje en geen student
@Van Dam. Als u de omgeving had gekend, had u geweten dat “even een rondje rijden” een route van een paar kilometer is aangezien alles eenrichtingsverkeer is. Dus dat zal wel meevallen.
Het zal wel een opstal worden voor die huurfietsen.
Samen met een fietssloperij.
Was een paar weken geleden nog in Siena(Italië)!
Weer geweldig genoten van dit prachtige plein!
Alléén mensen zag je op dit mooie plein, mensen die intens genoten van de stilte en rustieke omgeving. En het was schoon!
Een plein waar auto’s en fietsen verboden zijn! En een stad waar dit verbod gehandhaafd wordt! Een sfeervol plein zonder auto’s en fietsen!!!
Dan Utrecht.
Kijk naar de Neude, vol met schots en scheefstaande fietsen.
Kijk naar stukje Voorstraat bij het beeld van de Haas, het beeld wordt ontsierd door schots en scheefstaande fietsen.
Kijk naar nota bene het beeld van Willibrord op het paard, Domstraat, ook hier volop een puinhoop van fietsen aan de voet van het beeld.
Als je zo van deze stad Utrecht houdt, gedraag je je er dan ook naar en maak er geen puinzooi van.
We zullen afwachten tot welk besluit dit college komt en vooral de handhaving daarvan door dit bestuur.
Het Janskerkhof zal ook wel volgegooid worden met fietsen van onze nog onvolwassen studenten en anderen!
Ook ik ben een Utrechts realistist!
Kijk naar voornoemde plekken……..
heb het altijd al ongepast gevonden om bolides op de graven van mensen te parkeren..
WJM: lekkere vergelijking . hoeveel mensen fietsen er in Siena?
Zie altijd wel een hoop paarden in siena
Maart 2026 Gemeenteraadsverkiezingen!
Welke niet Linkse partij pakt de handschoen op, om auto’s weer welkom, betaalbaar en de stad weer bereikbaar te maken?
En welke niet Linkse partij dumpt de fietsgekte, u weet wel medeburgers die lak hebben aan het andere verkeer!
Mijn stem heeft u!
Hoppa! Weg met al dat blik op dat mooie plein.