Gemeente Utrecht verwijdert 35 parkeerplekken op Janskerkhof voor toekomstig autovrij stadsplein

De gemeente Utrecht verwijdert vanaf 1 december 35 parkeerplekken op het Janskerkhof. Hiervoor wordt een deel van het plein tijdelijk afgesloten voor auto’s. Met deze ingreep wil de gemeente meer ruimte creëren voor voetgangers, fietsers en groen. “We maken van het Janskerkhof een stadsplein waar mensen graag naartoe gaan”, aldus de gemeente.

De verwijdering van de parkeerplekken is een eerste stap richting het groot onderhoud en de nieuwe inrichting van het Janskerkhof. Bij de huidige inrit komt een klappaal. De 57 paaltjes (nonnetjes) die nu op het plein staan worden verwijderd. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. De straat en de overige parkeerplaatsen blijven in die periode bereikbaar. Bewoners en bedrijven met een parkeervergunning behouden deze.

Toekomstig autovrij Janskerkhof

Eerder, in 2023 en 2024, informeerde de gemeente al over de plannen om het Janskerkhof autovrij te maken. De werkzaamheden voor het groot onderhoud en de nieuwe inrichting staan gepland voor eind 2027 of begin 2028. In december vorig jaar werden er daarom ook al 24 parkeerplekken verwijdert.

Op dit moment werkt de gemeente aan schetsontwerpen, gebaseerd op reacties uit de omgeving en via het online platform DenkMee. De verwachting is dat deze ontwerpen in het voorjaar gepresenteerd kunnen worden.

Bekijk hieronder de plattegrond van de gemeente van de huidige situatie en de nieuwe situatie