Gemeente Utrecht verwijdert planten van bewoners uit publieke ruimte omdat zij ‘basisspelregels’ negeren

Enkele bewoners van het Spinozaplantsoen in Utrecht hebben op eigen initiatief allerlei bomen en planten geplant op een groenstrook langs de Vleutenseweg. Onder meer omdat deze bewoners geen zogenoemde ‘zelfbeheerovereenkomst’ hebben afgesloten met de gemeente is nu al het groen van de omwonenden verwijderd.

Het gaat om de groenstrook die wordt ingeklemd tussen de Vleutenseweg, Vleutensevaart en Spinozaplantsoen. Volgens de lokale fracties van EenUtrecht, Partij voor de Dieren, GroenLinks en Volt hebben de bewoners er de laatste jaren op eigen initiatief verschillende bomen en planten in de grond gezet. Het zou onder meer gaan om een walnotenboom, pruimenboom, olijfboom, bamboe, berk, iep en nog meer soorten.

“Het werd goed onderhouden, zo is er ook tijdens droge periodes water gegeven. Het maakt de buurt groener, zorgt voor meer biodiversiteit en een klimaat adaptieve stad én geeft ook nog eens ruimte aan Utrechters om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een prettig(re) en groenere eigen buurt. Kortom, een waardevol bewonersinitiatief dat steun en waardering verdient”, aldus de politieke partijen.

Regels

Toen een aannemer het grasveld wilde maaien, maar dat niet goed kon doen vanwege alle planten, trok hij aan de bel. De gemeente heeft daarna geprobeerd de initiatiefnemers te achterhalen en toen dit na drie weken nog niet was gelukt is alles weggehaald.

De fracties van de bovengenoemde partijen hebben het college van burgemeester en wethouders via schriftelijke vragen om opheldering gevraagd. “Omdat het hierbij om het beheer van de openbare ruimte gaat, gelden hiervoor bepaalde basisspelregels”, schrijft het college in antwoord op die vragen.

Er wordt door de gemeente onderscheid gemaakt tussen het beheer van kleine stukken publieke ruimte, zoals bijvoorbeeld geveltuintjes en de grond rond de voet van een boom, en het beheer van grotere stukken groen. De kleinere stukjes mogen bewoners zonder toestemming beheren, maar voor de grotere velden moet een zelfbeheerovereenkomst worden afgesloten. Bij het afsluiten van zo’n overeenkomst kunnen volgens de gemeente tegelijk afspraken worden gemaakt over de invulling van het groen.

Exoten

Wethouder Susanne Schilderman heeft in september al tijdens de beantwoording van mondelinge vragen in de gemeenteraad aangegeven dat er exotische planten tussenstonden. “Zoals olijfbomen en palmen. Die passen niet in het lokale ecosysteem en dragen niet bij aan de biodiversiteit van de Utrechtse natuur.”

Op de vraag van de fracties waarom dan niet alleen de exotische exemplaren zijn verwijderd zegt het college het volgende: “In dit geval was geen zelfbeheerovereenkomst afgesloten, en hebben we na meerdere pogingen geen contact kunnen vinden met de planter.”

Mogelijkheden

Alle planten die weggehaald zijn staan in het depot en de eigenaar mag ze komen ophalen. Tegelijkertijd is de gemeente in gesprek met een buurtbewoner. “Over de mogelijkheden voor zelfbeheer op het desbetreffende grasveld.”

Het college zegt tot slot alle initiatieven die bijdragen aan de biodiversiteit en vergroening van Utrecht te omarmen. “Wel hebben we met het Actieplan zelfbeheer openbaar groen voorwaarden en spelregels vastgesteld om kwaliteit, biodiversiteit en continuïteit te borgen.”