Gemeente verwijdert snelgroeiende exotische waterplanten op twee locaties in Utrecht

In de wijk De Tol in Vleuten-De Meern en langs de Oude Leidseweg in Utrecht-West worden vanaf september twee soorten exotische waterplanten weggehaald. De planten verspreiden zich in hoog tempo en hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit in het gebied.

Exotische waterplanten zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen. Ze zijn ooit ingevoerd als vijver- of aquariumplanten, maar hebben zich inmiddels verspreid naar sloten en vijvers. Op beide locaties gaat het om de soorten ‘Ongelijkbladig Vederkruid’ en ‘Cabomba’.

De gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden willen de planten weghalen om verschillende redenen: ze verspreiden zich snel, verdringen inheemse soorten en ze kunnen het water volledig dichtgroeien. Daardoor ontstaat er te weinig ruimte voor vissen, andere waterdieren en waterplanten. Ook neemt de waterkwaliteit af en de aan- en afvoer van water wordt te veel planten belemmerd, wat bij hevige regenval kan leiden tot wateroverlast.

Twee maairondes

Een aannemer voert twee maairondes uit: één in september en één in oktober. In het water gebeurt dit met een maaiboot, langs de kant met een maaikorf. De plantenresten worden vervolgens handmatig verwijderd. Deze werkzaamheden vinden regelmatig plaats tot het einde van het jaar. Ook in de komende jaren worden de exotische planten opnieuw verwijderd om te voorkomen dat de planten terugkomen.

Wat bewoners merken

Omwonenden kunnen in deze periode drijvende schermen in het water zien liggen. Deze worden geplaatst om te voorkomen dat plantenresten wegdrijven. In De Tol worden ook roosters voor de duikers – dat zijn buizen onder wegen of paden – geplaatst, zodat de planten zich minder gemakkelijk kunnen verspreiden.

Om de exotische planten goed te kunnen verwijderen, wordt langs de oevers meer gemaaid dan gebruikelijk. Soms moet ook riet worden verwijderd, zodat het water beter zichtbaar en toegankelijk is voor de machines. Dit gebeurt eenmalig. Op de lange termijn leidt dit volgens de gemeente tot gezonder en schoner water, met meer verschillende planten- en diersoorten.

Woonboten

Langs de Oude Leidseweg kunnen exotische waterplanten ook naast of onder woonboten groeien. Om deze goed te kunnen verwijderen, moet de aannemer soms op het terrein van bewoners komen. Hiervoor wordt vooraf toestemming gevraagd.

Programma Gezond Water

De gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken samen in het programma Gezond Water. Tot en met 2028 worden in de hele stad maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren.