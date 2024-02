Gemeente Utrecht verzoekt Google en eigen ambtenaren om juiste plaatsnamen te gebruiken

De gemeente Utrecht heeft Google verzocht om de juiste plaatsnamen te gebruiken voor inwoners van De Meern, Vleuten en Haarzuilens. Ook zegt het college van B&W toe dat ze ambtenaren er nogmaals op wijzen de juiste namen te gebruiken. Dit alles na vragen vanuit de politiek.

Woont iemand in De Meern of in Utrecht, of allebei? Dat ligt er vooral aan wat men wil zeggen. De gemeente is Utrecht en de woonplaats De Meern. Er zijn inwoners die waarde hechten aan het gebruik van de originele woonplaatsnamen.

Het onderwerp kwam recent onder de aandacht nadat de werkgroep ‘Spaar de gemeenschap’ en enkele politieke partijen erop wezen dat Google Maps de gemeenteplaats en woonplaats door elkaar gebruikt.

Ook de gemeente Utrecht zou dit soms doen in post naar bewoners. Daarbij zou dit ook onhandig kunnen zijn met navigeren, omdat zowel Vleuten als Utrecht een Schoolstraat hebben, en zo zijn er nog meer voorbeelden.

Schriftelijke vragen

Daarom vroegen VVD, Volt, UtrechtNu!, D66, ChristenUnie en CDA aan het college hoe het kan dat Google Maps sinds kort de woonplaatsen Vleuten, De Meern en Haarzuilens aanduidt met Utrecht. Ook wilden de partijen erop wijzen dat dit in post van de gemeente ook nog wel eens fout gaat.

Het college laat weten Google te hebben aangeschreven. “Overigens biedt Google Maps zelf ook een mogelijkheid aan gebruikers om onjuiste informatie door te geven zodat dit aangepast kan worden”, laat de gemeente verder weten. Het is onbekend hoe Google precies alle gegevens verwerkt.

Verder laat het college weten: “Wij streven ernaar om in alle correspondentie en communicatie de plaatsnamen binnen de gemeente Utrecht juist weer te geven, maar kunnen (nog) niet volledig uitsluiten dat hierin vergissingen worden gemaakt. Wij zullen binnen de organisatie hiervoor nogmaals extra aandacht vragen, zodat een onjuiste vermelding zoveel mogelijk wordt voorkomen.”

Verschil woonplaats en gemeente

De gemeente Utrecht zoals we die nu kennen is ontstaan door tal van samenvoegingen van kleinere gemeentes. De meest recente herindeling vond plaats in 2001. Toen werd de gemeente Vleuten-De Meern – dat toen al een samenvoeging was van Vleuten, De Meern, Oudenrijn, Veldhuizen en Haarzuilens – toegevoegd aan de gemeente Utrecht. Ook kreeg Utrecht in dat jaar een stuk van Nieuwegein erbij.

Niet iedereen zat overigens te wachten op deze herindeling, menig bewoner van Vleuten, De Meern en Haarzuilens identificeerde zich meer met hun woonplaats dan met het stadse Utrecht. Er werd in 2001 besloten dat de woonplaatsen Vleuten, De Meern en Haarzuilens bleven bestaan.

Deze woonplaatsen worden ook gebruikt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De woonplaats is dan De Meern, en de gemeente waar men woont is Utrecht. Daarnaast kent Utrecht sinds 2001 de wijken Vleuten – De Meern en Leidsche Rijn.