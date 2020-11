Gemeente Utrecht vindt extra budget voor straatconciërge Kanaalstraat

De gemeente Utrecht heeft een bedrag van 75.000 euro vrijgemaakt voor de verlenging van de inzet van straatconciërge Piet van Helsdingen in Lombok-Oost.

De straatconciërge kan voorlopig tot eind 2021 blijven meewerken aan de aanpak van de Kanaalstraat, de Damstraat en het gebied eromheen. Van Helsdingen vervult sinds een klein halfjaar de taak van straatconciërge.

Zijn taken zijn om de buurt netter, schoner en veiliger te helpen maken. Dat doet hij onder andere door contact te leggen tussen de bewoners en ondernemers, en door mensen aan te spreken op asociaal gedrag.

Voortzetten

In het interview in de meest recente krant van DUIC, vertelde Van Helsdingen dat hij graag zijn werk als straatconciërge voort wilde zetten. Toen was het echter nog niet duidelijk of er voor het verlengen van zijn inzet wel geld zou zijn.

Dat blijkt er wel te zijn, laat wethouder Lot van Hooijdonk woensdag weten. Het budget voor de verlenging van de dienst van de straatconciërge komt uit bestaande programma’s rond de aanpak van het gebied Lombok-Oost.