Gemeente Utrecht: ‘Voedingsbodem voor radicalisering toegenomen in coronatijd’

De gemeente Utrecht waarschuwt deze week dat verschillende vormen van radicalisering afgelopen tijd zijn toegenomen in de stad. De voedingsbodem voor radicalisering is, mede door de coronamaatregelen, groter geworden en sociale media zorgen ervoor dat onder meer complottheorieën makkelijk verspreid worden.

Sinds afgelopen juni kwam bij het casusoverleg Radicalisering in het Zorg- en Veiligheidshuis het dubbele aantal zorgelijke signalen binnen, in vergelijking met eerdere periodes. Volgens de gemeente nam de voedingsbodem voor radicalisering toe, mede door de coronamaatregelen. Die voedingsbodem bestaat onder meer uit polarisatie in de samenleving, het gebrek aan perspectief en een gevoel van onrecht.

Zorgen

De gemeente zegt zich zorgen te maken over de toename van het aantal aanhangers van complottheorieën en het toepassen van antidemocratische middelen bij protesten tegen overheidsbeleid. Volgens de gemeente is er binnen activistische groeperingen in Utrecht een radicale onderstroom met extremistische gedragingen.

Ook blijkt sprake van een toenemende samenloop van GGZ-problematiek met zorgelijk gedrag of zorgelijke uitspraken. Dit maakt de situatie volgens de gemeente complexer. “We hebben te maken met activisme dat snel kan omslaan naar het extremistische, personen met een zwakke ideologische basis maar wel meervoudige problematiek en extremistische standpunten. De duiding en een persoonsgerichte aanpak is daarmee lastiger en tijdsintensiever geworden.”

Aanpak

Internet en sociale media maken de aanpak van radicalisering moeilijker, omdat onder meer complottheorieën makkelijk verspreid kunnen worden en het rechts-extremisme online groeit. “Het omslaan van sentimenten naar acties, copycat gedrag, kan ook steeds sneller plaatsvinden door sociale media. We moeten alert zijn en blijven op een volgende golf van radicalisering.”

Om radicalisering tegen te gaan, probeert de gemeente voedingsbodems en triggerfactoren voor radicalisering weg te nemen. Dit doet ze door bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren voor ouders waarbij thema’s als discriminatiebestrijding, opvoedingsondersteuning en polarisatie en de rechtstaat aan bod komen. Ook zijn trainingen, zoals een oudertraining ‘weerbaar opvoeden’ voorbereid door Al Amal, DOCK, U Centraal, Lokalis en JoU.

Een andere vorm van het bestrijden van radicalisering is schooljongerenwerk voor 660 leerlingen waarover zorgen zijn, ‘meidenwerk’, dat activiteiten organiseert voor kwetsbare meisjes en risicomeiden en Pop-up Projecten (PUPS), zoals stagelopen bij Utrechtse raadsleden. Die projecten liepen vertraging op door corona, maar konden voor een deel online en fysiek toch doorgaan.