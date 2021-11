Gemeente Utrecht voert druk op Vechtsebanen op en wil dat ook binnenbaan opengaat

De gemeente Utrecht voert de druk op de Vechtsebanen verder op en wil dat het schaatscomplex naast de buitenbaan ook de binnenbaan opent. “Wij zijn van mening dat de binnenbaan ook open zou moeten (kunnen) voor iedereen. Ook onder de huidige regelgeving”, zegt de gemeente.

De eigenaar van de Vechtsebanen wil niet meewerken aan het coronatoegangsbewijs (CTB) en besloot daarom het schaatscomplex te sluiten toen de regels werden aangescherpt. Uiteindelijk ging de Vechtsebanen toch voor een deel open: de buitenbaan is toegankelijk zonder coronapas. Schaatsers kunnen via een lange gang op de buitenbaan komen. Horeca, toiletten en kleedkamers zijn niet via die gang te bereiken.

Op de binnenbaan kunnen nu alleen minderjarigen en professionals schaatsen. Volgens de gemeente kan het schaatscomplex echter wel volledig open als bezoekersstromen worden gescheiden en er gecontroleerd wordt op leeftijd en het coronatoegangsbewijs.

Zo snel mogelijk

“De ijsverenigingen hebben ons en de Vechtsebanen laten weten dat zij meer dan bereid zijn om te helpen bij de controle van het CTB. Naast de verenigingen, heeft ook de gemeente aangeboden hierbij te helpen. Wij dringen er dan ook bij de eigenaar op aan om de binnenbaan zo snel mogelijk open te stellen voor publiek”, aldus de gemeente.

“De Vechtsebanen is essentieel als sportvoorziening voor Utrecht en omstreken, en schaatsers en verenigingen kunnen niet zomaar ergens anders terecht. Daarom hebben we samen gekeken naar wat er binnen de geldende regels mogelijk is. Sporten is belangrijk, helemaal in deze tijd”, vindt de gemeente.

Subsidie

De Vechtsebanen krijgt van de gemeente een subsidie van 240.000 euro per jaar, om ijs voor schaatsen aan te kunnen bieden. Met de sluiting van de ijsbaan afgelopen weekend en de sluiting van de binnenbaan is dat volgens de gemeente in het geding. De gemeente kijkt nog wat dit eventueel voor gevolgen heeft voor de subsidie.