Gemeente Utrecht roept op om niet naar centrum te komen: ‘Begrijpelijk misschien, maar niet gewenst’

De gemeente Utrecht waarschuwt maandag via Twitter voor drukte in de binnenstad. Het is drukker dan gebruikelijk op maandag. “Begrijpelijk misschien, maar niet gewenst”, aldus de gemeente.

In de tweet wordt gevraagd alleen te shoppen en alleen te shoppen als het nodig is. “Alleen op deze manier blijft het mogelijk voldoende afstand te houden en niet nu al verdere maatregelen nodig te maken.” Hoewel het drukker dan gebruikelijk is, lijkt de drukte nu nog beheersbaar.

Vanmiddag is het drukker in de binnenstad dan gebruikelijk op maandag: begrijpelijk misschien, maar niet gewenst. Shop alleen en shop alleen als het nodig is. Alleen op deze manier blijft het mogelijk voldoende afstand te houden en niet nu al verdere maatregelen nodig te maken. pic.twitter.com/zWD7H2uiRk — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) December 14, 2020

De drukte in winkelgebieden heeft waarschijnlijk te maken met de toespraak van die premier Rutte vanavond geeft. Daarin kondigt hij strengere maatregelen aan vanwege het toenemende aantal positieve coronatests. Een van de maatregelen die besproken wordt, is het sluiten van niet-essentiële winkels.