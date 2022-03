Gemeente Utrecht wacht niet op regeling van kabinet en geeft Oekraïense vluchtelingen leefgeld

Oekraïense vluchtelingen die in Utrecht verblijven krijgen sinds deze week leefgeld van de gemeente. Den Haag is weliswaar bezig met een soortgelijke regeling, maar omdat deze nog even op zich laat wachten heeft het lokale bestuur besloten hierop vooruit te lopen.

Omdat Oekraïners zonder visum naar Nederland kunnen reizen, hoeven zij ook geen asiel aan te vragen. Zij worden dan ook niet opgevangen door het COA, maar door de verschillende gemeenten. Daarom ontvangen Oekraïense vluchtelingen ook niet op dezelfde wijze leefgeld.

Om ervoor te zorgen dat de mensen uit Oekraïne bijvoorbeeld eten kunnen kopen is een nieuwe regeling nodig. Het kabinet heeft hier al iets voor bedacht, maar omdat via de Tweede Kamer gaat zal deze nieuwe regeling naar verwachting pas over drie weken ingaan.

Giften

De gemeente zegt echter dat de vluchtelingen die in Utrecht zijn beland nu al leefgeld nodig hebben. “Velen van hen hebben geen geld meer en zijn daardoor afhankelijk van giften van inwoners en instanties. […] Daarom lopen we alvast vooruit op de ministeriële regeling en zijn we sinds gisteren begonnen met het verstrekken van leefgeld.”

Dit betekent dat alle Oekraïense vluchtelingen wekelijks 59,92 euro ontvangen voor bijvoorbeeld boodschappen. Daarnaast krijgen de mensen die opgevangen worden in een gastgezin nog eens tussen 75 en 125 euro per week extra. De hoogte hiervan wordt bepaald door het aantal vluchtelingen dat in een gastgezin verblijft.

Het kabinet heeft volgens de gemeente al aangekondigd dat deze kosten worden vergoed.

