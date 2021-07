Gemeente Utrecht werkt samen met partners in de regio aan plan om exoten te bestrijden

De gemeente Utrecht werkt momenteel samen met onder meer de provincie, buurgemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat aan een plan om zogenoemde invasie exoten te bestrijden. Voorbeelden hiervan zijn de Amerikaanse rivierkreeft en de reuzenberenklauw.

In Utrecht komen verschillende soorten exoten voor. Sommige daarvan tasten de biodiversiteit aan en veroorzaken gezondheidsklachten. Deze zogenoemde invasieve exoten worden dan ook bestreden, maar dat lukt niet altijd.

Zo zorgt de Amerikaanse rivierkreeft volgens de gemeente voor veel overlast. Deze zoetwaterkreeft eet namelijk alle planten op en woelt de grond om. Het gevolg is dat het water troebel wordt en er geen begroeiing meer is. “Een effectieve aanpak van deze rivierkreeften is helaas nog niet voor handen”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Planten

Andere invasieve exoten zijn de duizendknopen, zoals de Japanse duizendknoop, de Sachalinse duizendknoop en de Boheemse duizendknoop. Deze planten overwoekeren de inheemse soorten en worden daarom bestreden. Dit gebeurt overigens alleen in de openbare ruimte en dus niet op particuliere terreinen. Daarnaast worden er volgens de gemeente geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

De reuzenberenklauw is ook zo’n invasieve exoot en kan gezondheidsklachten bij mensen veroorzaken. “Dit betekent dat de soort actief bestreden moet worden.” De plant verspreidt zich doordat het zaad wordt meegenomen met de wind. Om dit te voorkomen wordt de berenklauw gemaaid wanneer de plant in bloei komt.

Kaart

De plekken waar al deze invasieve exoten groeien zijn vastgelegd op een kaart. Deze plattegrond worden gedurende het groeiseizoen bijgewerkt een ook meldingen van bewoners worden verwerkt in de kaart. “Deze werkwijze zorgt ervoor dat we een goed overzicht houden van waar invasieve exoten voorkomen. Het aantal groeilocaties is de afgelopen jaren stabiel”, aldus de gemeente.

In Leidsche Rijn komt op meerdere plekken in het water de invasieve exoot ongelijkbladig vederkruid voor. Deze waterplant is volgens de gemeente niet alleen een bedreiging voor de biodiversiteit, maar kan ook nadelig zijn voor de aan- en afvoer van water. “Samen met Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden onderzoeken we momenteel welke bestrijdingsmethode voor deze plant het meest effectief is.”

Vakantie

Deze exoten worden onder andere geïntroduceerd door mensen. Ze worden bijvoorbeeld gekocht als sierplant bij een tuincentrum en weten op die manier de weg naar de natuur te vinden. Ook kan het zijn dat dieren uit gevangenschap ontsnappen of ze reizen per ongeluk mee vanaf een vakantiebestemming. Daarnaast speelt klimaatverandering een rol. Hierdoor kunnen sommige exoten namelijk beter overleven in Utrecht.

Tot slot doet het probleem zich logischerwijs niet alleen voor in Nederland. Daarom is in Brussel in 2015 een verordening van kracht gegaan. “Deze verordening heeft als doel de introductie, verspreiding en impact van invasieve exoten in Europa te beperken.”