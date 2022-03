Gemeente Utrecht wijst zeven mogelijke locaties voor nieuwe woonwagenstandplaatsen aan

De gemeente Utrecht heeft in de stad zeven plekken aangewezen die mogelijk geschikt zijn om nieuwe standplaatsen voor woonwagens aan te leggen. De plekken kwamen naar voren in een onderzoek dat eind vorig jaar is afgerond. Het gaat om locaties aan de Augusto Sandinostraat, Weg naar Rhijnauwen, Amsterdamsestraatweg, Mereveldseweg, Musketierlaan, Vaartscherijnstraat en de Van Lieflandlaan.

In 2019 stelden de fracties van D66, GroenLinks en de PvdA in Utrecht al schriftelijke vragen over het toevoegen van extra standplaatsen in de buurt van de huidige woonwagenlocaties in de stad. De gemeente heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de behoefte aan extra woonwagenstandplaatsen in Utrecht. Er zijn onder meer gesprekken gevoerd met woonwagenbewoners om na te gaan op welke plekken standplaatsen toegevoegd zouden kunnen worden.

Het onderzoek dat nu is afgerond, is een vervolg op het onderzoek uit 2019. De gemeente heeft nu gekeken naar concrete mogelijkheden voor het toevoegen van een aantal extra woonwagenstandplaatsen. En die blijken er te zijn. Op twaalf locaties in Utrecht is het ‘in principe mogelijk om een extra woonwagenstandplaats te realiseren’, blijkt uit het rapport. Maar daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. Niet op alle twaalf die plekken zullen woonwagenstandplaatsen komen.

Openbaar groen

De nieuwe woonwagenstandplaatsen zouden namelijk op verschillende plekken ten koste gaan van openbaar groen, de openbare ruimte of parkeermogelijkheden. Volgens het college van B&W is het ‘niet wenselijk’ om standplaatsen te maken op plekken waar de ‘hoofdgroenstructuur’ zou worden aangetast. Dat is op vijf van de twaalf plekken het geval, namelijk aan de Daalseweg, Himalaya, Kapteynlaan, Moezeldreef, en de Montevideodreef. Die plekken vallen dus af en daarmee blijven er zeven mogelijke plekken voor extra standplaatsen over.

Die locaties zijn dan weer op te delen in twee groepen: op twee locaties – aan de Augusto Sandinostraat en aan de Weg naar Rhijnauwen – passen de extra standplaatsen binnen de bestemmingsplannen. Voor de andere locaties – Amsterdamsestraatweg, Mereveldseweg, Musketierlaan, Vaartscherijnstraat en Van Lieflandlaan – zouden bestemmingsplannen moeten worden aangepast.

Twee extra plaatsen

Op de Augusto Sandinostraat en de Weg naar Rhijnauwen kunnen dus op relatief korte termijn twee extra standplaatsen worden aangelegd. Het college van B&W gaat Woonwagenexploitatie B.V. – opgericht door corporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex – vragen om die twee standplaatsen te realiseren. Voordat de locatie aan de Weg naar Rhijnauwen er komt, moet er wel eerst meer duidelijkheid komen over de precieze plannen voor een voetgangers- en fietsersbrug die in het gebied moet komen.

Op de andere vijf geschikte locaties die in het rapport naar voren kwamen, is eerst een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Daar moet in de begroting geld voor worden vrijgemaakt. Het college laat het aan het nieuwe college om beslissingen hierover aan de gemeenteraad voor te leggen.

Familieverband

Als de nieuwe standplaatsen er eenmaal zijn, kunnen kandidaten die op de wachtlijst voor een plek stonden laten weten of ze interesse hebben in de nieuwe standplaatsen. De kandidaten met de meeste wachttijd worden voorgedragen aan de bewoners van de woonwagens die er al staan. Zij bepalen wie de nieuwe standplaats krijgt. “Op deze manier wordt tegemoetgekomen aan het wonen in familieverband, een belangrijk onderdeel van de cultuur en tradities van woonwagenbewoners”, stelt het college.

Op de overige woonwagenlocaties in de stad is volgens de gemeente geen ruimte om het aantal standplaatsen uit te breiden. Dat heeft onder meer te maken met ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden rondom de woonwagenkampen. Op een klein aantal locaties zijn er problemen op het gebied van handhaving en veiligheid; die locaties zijn niet meegenomen in het onderzoek.

