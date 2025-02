Gemeente Utrecht wil actie ondernemen om vaccinatiegraad te verhogen

De vaccinatiegraad in Utrecht laat volgens de norm van de World Health Organisation (WHO) wat te wensen over, en daar wil de gemeente iets aan doen. Dat schrijft het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in een brief aan de raad. Er moeten doelgerichte pilots worden opgezet, onder andere met geld van het Rijk.

Vorig jaar werd al bekend dat de vaccinatiegraad in Utrecht beneden het landelijk gemiddelde ligt. De vaccinatiegraad bij zuigelingen en kleuters lag opnieuw onder de gewenste WHO-normen van 90 procent. Bij de leeftijdsgroepen vanaf negen jaar leek de vaccinatiegraad zelfs te zijn afgenomen.

Optimalisatie

Daar moet verandering in komen, en wel door een optimalisatie van het Rijksvaccinatieprogramma, schrijft het college: “De voorgestelde initiatieven […] omvatten onder andere, maar niet uitsluitend; een vaste en centrale vaccinatielocatie in Overvecht (Einsteindreef, Utrecht), waar het hele jaar door inloopmiddagen worden georganiseerd voor kinderen uit de regio en ook uit Utrecht en het verbeteren van het scholingsaanbod voor JGZ-professionals (jeugdgezondheidszorg, red.).”

De plannen voor een betere vaccinatiegraad worden onder andere gefinancierd door een bijdrage van het Rijk, zegt de gemeente: “We zijn dan ook zeer te spreken over de extra 7 miljoen die het Rijk voornemens is om in 2025 vrij te spelen voor het inzetten, intensiveren en uitbreiden van de fijnmazige wijkgerichte aanpak voor het verhogen van vaccinatiegraad in de vier grote steden.”

Specifieke groepen

Ook moeten er doelgerichte pilots worden georganiseerd voor specifieke doelgroepen, een vaccinatie-status-check tijdens onderzoeksmomenten plaatsvinden en betere communicatie zijn.

Eerder werd al bekend dat de vaccinatiegraad in sommige wijken verschilde van het regionale gemiddelde. Zo schrijft het college: “De laagste opkomstpercentages voor 60+ in de stad Utrecht waren in de wijken Zuidwest (31 procent), Overvecht (32 procent) en Noordwest (33 procent).” In de gehele regio Utrecht ligt dat percentage gemiddeld een stuk hoger, op 50 procent.

De samenwerking met de ziekenhuizen en huisartsen werd door het college wel als positief ervaren. “Ondanks dat de opkomst bij enkele ziekenhuizen, zoals Meander en St. Antonius, lager uitviel dan verwacht.”