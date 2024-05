Gemeente Utrecht wil dat krakers Fortlaan vertrekken om plaats te maken voor herinrichting

De gemeente Utrecht heeft aan de krakers van de Fortlaan 42 gevraagd om te vertrekken en is ook van plan om aangifte te doen. Het gebied wordt heringericht en daarvoor moet ook het gebouw waar de krakers verblijven tegen de vlakte.

De Fortlaan en omgeving in Zuilen moet beter aansluiten op het Niftarlakepark en de ecologische zone rondom de Vecht. Er wordt vooral extra groen toegevoegd, maar ook een recreatie- en speelveld. De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen.

Aan de Fortlaan zitten verschillende adressen, maar er is ook een braakliggend terrein en een gebouw van de gemeente dat tot voor kort leegstond. In april trokken er krakers in het pand. Die moeten van de gemeente weer zo snel mogelijk vertrekken omdat er anders vertraging kan ontstaan bij de ontwikkelingen.

De gemeente Utrecht laat woensdag weten: “Met de huidige krakers hebben we inmiddels contact. Zij geven aan dat zij zolang mogelijk gebruik willen blijven maken van deze plek. Inmiddels hebben wij aan hen verzocht om op korte termijn te vertrekken.” Er wordt ook aangifte gedaan tegen de krakers.