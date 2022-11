Gemeente Utrecht wil Dodt van Flensburglaan groener maken en afsluiten voor verkeer

Naast de 285 die moeten verrijzen in Staatsliedenbuurt, wil de gemeente Utrecht ook de Dodt van Flensburglaan groener maken en afsluiten voor autoverkeer. Het mogelijke gevolg hiervan is wel dat het drukker wordt op de Everard Foeckstraat.

De plannen voor het project Nieuw Buurland in de Staatsliedenbuurt liggen er al eventjes. Woningcorporatie Mitros wil in het gebied 150 huizen slopen om er vervolgens 285 nieuwe woningen te bouwen. De gemeente heeft vorig jaar al ingestemd met het plan waar de eisen instaan waarbinnen Mitros mag ontwikkelen.

In die plannen is ook te lezen dat de gemeente de wens heeft om de Dodt van Flensburglaan groener te maken. In de hoek tussen deze straat en de Samuel Mullerstraat moet een groen gebied komen.

Verkeer

Daarnaast zou uit onderzoek blijken dat het mogelijk is om de Dodt van Flensburglaan af te sluiten voor verkeer. “Als we de straat afsluiten voor verkeer, dan is het gevolg dat het drukker wordt op de Everard Foeckstraat als er geen andere aanpassingen worden gedaan”, is te lezen in een wijkbericht.

Omwonenden van het gebied zijn gevraagd hun mening te geven over deze plannen. “Op basis van alle informatie die wij verzamelen wordt er een keuze gemaakt voor de Dodt van Flensburglaan.”

