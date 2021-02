Gemeente Utrecht wil een wijkcultuurhuis aan de zuidzijde van de stad

Aan de zuidzijde van Utrecht ontbreekt volgens de gemeente nog een wijkcultuurhuis. Er is daarom nu een zoektocht gestart naar een partij die zo’n plek wil exploiteren.

Een wijkcultuurhuis brengt volgens de gemeente Utrecht bewoners op een laagdrempelige manier in contact met kunst en cultuur én met elkaar. In het zuidelijke deel van de stad was nog geen geschikte plek gevonden. Momenteel wordt de Merwedekanaalzone ontwikkeld en hier is ook plek voor maatschappelijke en culturele voorzieningen.

“De ontwikkeling van het gebied biedt een mooie kans voor de ontwikkeling van deze culturele voorziening”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad. Daarnaast kan door middel van een wijkcultuurhuis op deze plek de verbinding worden gezocht met omliggende wijken. “Dit gebied vormt voor dit wijkcultuurhuis dan ook onze voorkeurslocatie.”

Meepraten

Hoe zo’n plek er precies uit moet komen te zien, is nog niet duidelijk. Daarom is de gemeente op zoek naar een geschikte partij die nu in de voorbereidende fase kan meepraten over de invulling.

“In een gezonde en duurzame stadswijk horen ook maatschappelijke en culturele voorzieningen. Met name de plek voor cultuur kan bijdragen aan verbinding tussen de nieuwe bewoners en hun buurt”, zegt wethouder Anke Klein.

Locatie

Organisaties kunnen tot 3 mei hun aanvraag indienen. Voor de voorbereidende fase is een maximale subsidie van 30.000 euro per jaar beschikbaar.

Als onverhoopt toch blijkt dat er geen ruimte is voor een wijkcultuurhuis in de Merwedekanaalzone, wordt er een andere geschikte locatie gezocht aan de zuidkant van Utrecht.