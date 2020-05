Gemeente Utrecht wil hallencomplex Utrechtse Bazaar zo snel mogelijk slopen

De gemeente Utrecht wil het hallencomplex van de voormalige Utrechtse Bazaar zo snel mogelijk slopen. Volgens de planning moet in 2022 begonnen worden met voorbereidende werkzaamheden voor woningbouw in het gebied.

Het bouwen van woningen kon eerder niet, door de aanwezigheid van de Asfaltcentrale Utrecht (ACU). De gemeente heeft het hallencomplex toen tijdelijk verhuurd aan de Utrechtse Bazaar en Papierrecycling Utrecht (PRU), totdat het gebied wel beschikbaar werd voor woningbouw.

Nu de ACU ontmanteld gaat worden, wil de gemeente zo snel mogelijk binnen met de voorbereiding van werkzaamheden voor woningbouw. De Utrechtse Bazaar ging eerder dit jaar failliet en het huurcontract met de PRU zal door de gemeente worden opgezegd. Verdere plannen voor de woningbouw, moeten in 2021 bekend worden. In 2022 kan dan begonnen worden met voorbereidende werkzaamheden.

Meerdere initiatiefnemers hebben zich bij de gemeente gemeld met plannen die in de tussentijd nog in het hallencomplex kunnen worden uitgevoerd. De gemeente wil het pand echter niet in de tussentijd nog verhuren. De kosten die de gemeente als verhuurder moet maken voor zo’n korte periode wegen niet op tegen de inkomsten. Het hallencomplex moet zo snel mogelijk worden gesloopt.