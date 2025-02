Volgens gemeente Utrecht zijn er te veel rokende jongeren door deze hangplek De hangplek die voor jongeren uit de onderbouw als een 'magneet' zou werken

Het is, als het aan de gemeente ligt, einde verhaal voor de zogenoemde jongerenontmoetingsplaats (JOP) bij het Amadeus Lyceum in Vleuterweide. In de JOP mag namelijk gerookt worden, maar op het schoolplein, pal naast de ontmoetingsplek, dan weer niet. Dat resulteert in rokende jongeren uit de onderbouw. De locatie van de hangplek is niet bepaald ideaal, vinden onder andere de gemeente, de politie en het Amadeus Lyceum. Het moet klaar zijn met die rokende jongeren, maar dat gaat lastig met een JOP die als ‘magneet’ werkt voor lagere klassen, zegt de gemeente. Daarom moet de ontmoetingsplek worden verplaatst. Alternatieve locatie Bovendien trekt de JOP op dit moment ook een hoop mensen die meerderjarig zijn, en niks te zoeken hebben bij de ontmoetingsplek. “Veiligheidspartners, jongerenwerkers en ouders hebben een voorkeur voor het niet mengen van deze leeftijdscategorieën”, is te lezen in een bericht aan omwonenden. Bovendien zou winkelpubliek het ook ‘niet prettig’ vinden om langs de hangplek te lopen. Als alternatief ziet de gemeente daarom het parkje aan de Burchtpromenade, al is de locatie nog niet definitief. Er is wel al een voorlopig ontwerp gemaakt. De gemeente wil namelijk het huisje van de huidige ontmoetingsplek opknappen. Zo moeten er onder meer betonnen zitelementen komen voor jeugd. Om de nieuwe JOP ook goed bereikbaar te maken, wordt een nieuw pad naar het bestaande fietspad aangelegd. Voor mogelijke overlast zou geen sprake moeten zijn, zegt de gemeente. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

