Gemeente Utrecht wil in 2024 onder meer straatintimidatie en leegstand aanpakken

Seksuele straatintimidatie, leegstand, (zwerf)afval en lachgas. Het zijn vier onderwerpen waar de gemeente Utrecht in 2024 de nadruk op legt in het Handhavingsprogramma. In dat programma staan de taken voor de handhavers en toezichthouders voor komend jaar, met extra aandacht voor bovenstaande thema’s.

“Onze handhavers en toezichthouders zetten zich dag en nacht in voor het veilig houden van onze stad en daar gaan ze volgend jaar onvermoeibaar mee door”, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Volgens Dijksma komen er taken voor hen bij.

“Zo starten we samen met andere gemeenten met een pilot waarbij onze boa’s mogen handhaven op seksuele straatintimidatie, iets wat sinds dit jaar eindelijk strafbaar is gesteld. Door hierop te handhaven zorgen we dat dit soort onacceptabel gedrag daadwerkelijk aangepakt kan worden en dat is hard nodig.”

Daarnaast wordt de inzet van handhavers uitgebreid op het gebied van afval in de stad. Het gaat dan bijvoorbeeld om vuilnis dat naast afvalcontainers wordt gezet. Dat geldt ook voor bedrijven die hun afval verkeerd aanbieden en zwerfafval in parken. “Afval dat verkeerd wordt aangeboden of wordt gedumpt, blijft terecht een grote ergernis van bewoners”, zo zegt de gemeente.

Landelijk verbod lachgas

Verder legt de gemeente komend jaar de nadruk op leegstand en lachgas. Vanaf oktober dit jaar geldt in Utrecht de leegstandsverordening. Daarmee is het voor woningeigenaren verplicht om een melding te doen als een woning langer dan zes maanden leegstaat.

Wat lachgas betreft is er inmiddels een landelijk verbod op het bezitten en verkopen van lachgas voor recreatief. Dat ging officieel op 1 januari 2023. Voor acht van de tien wijken in Utrecht gold dat verbod op recreatief gebruik al sinds de zomer van 2022.