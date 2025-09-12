Gemeente Utrecht wil invoering betaald parkeren in aantal buurten uitstellen

Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders stelt voor om de invoering van betaald parkeren in diverse buurten met een halfjaar uit te stellen. Er moeten eerst verbeteringen in het huidige parkeersysteem plaatsvinden om risico’s op de langere termijn te voorkomen.

Het betaald parkeren in een aantal buurten zou eigenlijk per 1 mei 2026 ingevoerd worden, maar wordt met dit voorstel uitgesteld naar 1 november 2026. Blok 2 omvat onder meer de gebieden Zuilen, Overvecht Zuid, Rijnsweerd Noord, Lunetten en Hoograven. Ondanks dat er uit een onafhankelijk onderzoek blijkt dat het huidige parkeermanagementsysteem (PMS) betrouwbaar is, zijn er toch verbeteringen nodig om risico’s op langere termijn te voorkomen.

Wethouder Senna Maatoug licht de reden van het uitstellen verder toe: “Digitalisering kost tijd en vraagt veel van bewoners en ondernemers. Daarom nemen we dit halfjaar om het systeem en de dienstverlening te verbeteren: de functie ‘Bezoeker betaalt’ gebruiksvriendelijk invoeren, de parkeerapp beter laten aansluiten op bewoners en verbeteringen doorvoeren zodat het systeem betrouwbaar blijft.”

Dat dit voorstel mogelijk leidt tot uitstel van betaald parkeren in blok 2, heeft geen invloed op de invoering van betaald parkeren die vanaf november 2025 ingaat voor de buurten in blok 1. Het uitstel is namelijk voorgesteld om eventuele problemen op de lange termijn te voorkomen. Om deze invoering zorgvuldig te laten verlopen, gaat gemeente Utrecht extra inzetten op ondersteuning. Zo krijgen bewoners en ondernemers van blok 1 onder meer voorlichting en begeleiding aangeboden.