Gemeente Utrecht wil meer dan honderd bomen kappen voor herinrichting weg; rechter veegt vergunning deels van tafel

De rechter heeft de kapvergunning voor tientallen bomen aan de Europalaan in Utrecht van tafel geveegd. De gemeente wil in totaal 112 bomen kappen en 13 stuks verplaatsen om de weg opnieuw in te richten, maar volgens de rechtbank deugt de vergunning deels niet.

De gemeente Utrecht wil de Europalaan graag opnieuw inrichten, dat zou onder meer nodig zijn omdat er duizenden extra woningen bijkomen in de Merwedekanaalzone. Al die nieuwe bewoners moeten ook gemakkelijk bij hun huizen kunnen komen. Daarbij blijft de Europalaan een belangrijke verbindingsweg.

Om de herinrichting mogelijk te maken meent de gemeente wel dat er 125 bomen het veld moeten ruimen. Die zouden in de weg staan. Dit is tegen het zere been van de Utrechtse Bomenstichting. Die ging in bezwaar, maar het college van B&W vond dit niet terecht en veegde de bezwaren van tafel. Toen stapte de stichting naar de rechtbank. De gemeente waarschuwde ondertussen dat als de uitspraak in het nadeel van de gemeente zou zijn, het project een vertraging kan oplopen van een jaar.

Leeftijd bomen

Nu ligt de uitspraak er; de gemeente Utrecht heeft haar huiswerk niet goed gedaan. Zo zijn 46 van de 112 bomen meer dan 50 jaar oud. Dit zijn volgens de stichting ‘beeldbepalende bomen’. De gemeente meent echter dat deze bomen niet direct een ‘bovengemiddelde’ waarde hebben omdat ze zo oud zijn.

Dat gaat echter in tegen het eigen beleid van de gemeente, zo meent de rechtbank. Want in het Bomenbeleid staat juist dat bomen van 50 jaar of ouder bovengemiddeld en beeldbepalend zijn. Daarom had de gemeente beter moeten uitleggen waarom deze bomen zo nodig gekapt moeten worden.

Verplanten?

Dat is er nog iets verkeerd gegaan. De gemeente liet in de vergunning en aan de gemeenteraad weten dat 13 bomen verplaatst gaan worden. Alleen tijdens de zitting bleek dat die mogelijk ook gewoon gekapt gaan worden. Dat moet later nog blijken. Volgens de gemeente mag dit omdat ‘verplanten’ niet voorkomt in de wet. Dus als er verplanten staat in de vergunning mag er op basis van die vergunning ook gekapt worden. Daar ging de rechtbank niet in mee. Die bomen mogen dus niet gekapt worden.

Als derde punt merkt de rechtbank op dat drie bomen gekapt zouden moeten worden omdat er in de toekomst misschien een weg komt te liggen. Voor deze nieuwe weg is echter nog geen vergunning verleend. Dat vindt de rechtbank dan ook geen goede motivatie.

De uitspraak is dan ook dat de 46 bomen ouder dan 50 jaar, en de 3 bomen op de mogelijke toekomstige weg voorlopig niet gekapt mogen worden. Ook mogen de 13 bomen die verplant zouden worden, met deze vergunning in ieder geval niet gekapt worden. De gemeente Utrecht moet nu opnieuw gaan kijken naar de bezwaren van de Utrechtse Bomenstichting.

Vertraging herinrichting

Eerder waarschuwde de gemeente dat een nadelige uitspraak kan leiden tot meer dan een jaar vertraging voor de herinrichting. DUIC heeft nagevraagd of dit nu dan ook het geval is. Omdat de uitspraak van de rechter pas gisteren is verschenen, is het nu nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn.