Gemeente Utrecht wil meer flexibel cameratoezicht vanwege groeiende overlast in stad

De gemeente wil het aantal flexibele camera’s in Utrecht uitbreiden van 6 naar 16. Dit zou onder meer nodig zijn om de groeiende overlast in de stad aan te pakken.



Utrecht blijft groeien en daarmee neemt ook de problematiek toe. Zo is er onder meer sprake van meer drugs gerelateerde overlast en criminaliteit. Ook het aantal demonstraties in de stad zou in korte tijd verdriedubbeld zijn. “Ook de aard van demonstraties is veranderd. Voor- en tegenstanders staan soms lijnrecht tegenover elkaar en steeds vaker gaat dat gepaard met signalen vanuit de politie die duiden op (mogelijke) ongeregeldheden”, is te lezen in een brief aan de raad.

Onder meer om deze reden wil de gemeente het aantal flexibele camera’s in de stad uitbreiden. “Hiermee creëren we meer ruimte en flexibiliteit om snel in te kunnen spelen op signalen van mogelijke ongeregeldheden en om probleemgebieden in woonwijken waar tijdelijk cameratoezicht nodig is, voldoende af te dekken.” Of dit echter genoeg is om de groeiende problemen aan te pakken, zal moeten blijken.

Slimme software

Daarnaast wordt er gekeken naar ‘moderne technologie’. Deze slimme software zou namelijk kunnen bijdragen aan de privacy. Zo kan een camera bijvoorbeeld ‘risicovolle gebeurtenissen’ herkennen en daardoor aanspringen. Op andere momenten staat het beeld op zwart. “Cameratoezicht in Utrecht loopt wat betreft het gebruik van deze technologieën achter op andere grote gemeenten”, aldus het college.

Momenteel hangen er in Utrecht 81 camera’s voor de openbare orde en veiligheid. Dit zijn nu nog 75 vaste en 6 flexibele exemplaren. Het plan is om het totale aantal in de toekomst op te krikken naar 91 camera’s, waarvan er dus 16 flexibel zijn.