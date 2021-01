Gemeente Utrecht wil middelen om fastfoodketens te kunnen weren

Gemeente Utrecht heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid om middelen gevraagd waarmee ze aanbieders van ongezond voedsel kan weren. Samen met Amsterdam, Den Haag, Ede en Rotterdam stuurde de gemeente een brandbrief naar de staatssecretaris.

Gemeentes mogen nu alleen een fastfoodketen weren als die zorgt voor bijvoorbeeld stankoverlast of geluidsoverlast, maar de gemeente wil ondernemers in bepaalde delen van de stad ook kunnen weren als ze ongezond voedsel aanbieden. De gemeente heeft die bevoegdheden nu niet en vraagt de staatssecretaris om dat te veranderen.

Die bevoegdheden moeten ervoor zorgen dat steden kunnen ingrijpen en zo te zorgen voor een gezondere leefomgeving. De gemeente wil bijvoorbeeld kunnen zorgen dat in de buurt van scholen minder ongezond voedsel wordt verkocht. Het aanbod van voedsel beïnvloedt namelijk wat mensen kiezen om te kopen, klaarmaken of eten. Om die invloed in te perken, hebben de steden bepaalde juridische bevoegdheden nodig.

Wijziging

Met een wijziging van de Omgevingswet zouden gemeenten in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld rondom scholen, kunnen stimuleren dat ondernemers gezonder voedsel verkopen. Ook willen de gemeenten dat de staatssecretaris een wijziging van de Warenwet onderzoekt, zodat gemeenten een overaanbod van ongezonder voedsel kunnen terugdringen.

Gezonde levensstijl

De gemeenten schrijven in de brandbrief dat de voedselomgeving sinds de jaren ’80 steeds ongezonder wordt en dat in de winkels veel ongezond voedsel ligt. Dat veroorzaakt een flinke groei in het overgewicht van Nederlanders. Het overgewicht is sindsdien verdubbeld; de helft van de volwassenen in Nederland is nu te zwaar.

De gemeenten Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Ede en Rotterdam hebben naar eigen zeggen de afgelopen jaren hun uiterste best gedaan om hun inwoners een gezonde levensstijl te bieden. Daarbij hebben ze wettelijke en financiële mogelijkheden ‘maximaal benut’. Toch blijkt het niet genoeg.

Voedselomgeving

“De grootte van de portemonnee mag niet uitmaken als het aankomt op gezond voedsel. En toch is dat vaak nog wel zo. Dat moet en kan anders”, zegt wethouder Eerenberg van Volksgezondheid in Utrecht. “Maar naast maatregelen hiervoor (suikertaks of het goedkoper maken van groente en fruit) willen we ook wat kunnen doen aan de voedselomgeving.”

Samen met partners werkt Utrecht al langer aan een meer gezonde voedselomgeving in de stad, zegt de wethouder. “Maar daar houden de wettelijke en financiële mogelijkheden helaas op, terwijl we juist ook het aanbod van gezond voedsel willen stimuleren om de gezonde keuze voor de Utrechter makkelijker te maken.”