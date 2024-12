Gemeente Utrecht wil nieuwe middelbare school op Indusdreef in Overvecht

De gemeente heeft een stuk grond op de Indusdreef in Overvecht op het oog als nieuwe locatie voor een middelbare school. Op dit moment staat er nog een zorginstelling, maar die gaat binnenkort verhuizen. De gemeente wil het stuk grond daarom kopen.

De verkoop van het stuk grond is nog niet helemaal rond. De gemeente en zorgcentrum Careyn-Rosendael zijn nog in gesprek. Mogelijk wil de gemeenteraad ook nog zijn zegje doen over de mogelijke nieuwe onderwijsinstelling aan de Indusdreef. Naar verwachting is er in de zomer van het nieuwe jaar meer bekend, zegt de gemeente.

Onderzoek

De locatie aan de Indusdreef kwam bij de gemeente in het vizier na onderzoek naar geschikte plekken voor een nieuwe middelbare school. Eerst zou de nieuwe onderwijsinstelling mogelijk komen te staan in de zogenoemde ZONOR-buurt, de buurt bij de Zambesidreef, Ossewagendreef, Nataldreef en Oranjerivierdreef. Er zouden dan tientallen woningen moeten worden gesloopt, en opnieuw moeten worden gebouwd. Die plannen zijn uiteindelijk niet doorgegaan.

De locatie op de Indusdreef is volgens de gemeente beter geschikt voor een nieuwe school. Zo moet er voldoende ruimte zijn voor het gebouw, moet de locatie goed bereikbaar zijn en mag het niet te dicht bij een drukke weg liggen. In totaal zijn er meer dan dertig plekken onderzocht.

2030

Op dit moment staat er in Overvecht nog geen middelbare school voor havo en vwo, maar daar is het volgens de gemeente wel tijd voor. Er moet een onderwijsinstelling met sporthal komen zodat het groeiend aantal leerlingen in Utrecht bijgehouden kan worden. Met de bouw van de nieuwe middelbare school kan het onderwijsaanbod er tot op zijn minst tot 2030 weer tegenaan.

Een locatie op de Winterboeidreef blijft bij de gemeente als reserve in beeld totdat de verkoop van zorgcentrum Careyn-Rosendael rond is.