College van B&W wil ondernemers laten loten voor een standplaats in Utrecht

Het college van B&W van Utrecht wil dat ondernemers gaan loten voor een standplaats op straat. De huidige vergunningen voor de standplaatshouders – die bijvoorbeeld een viskraam, bloemenstal of kaaskraam hebben – lopen eind dit jaar af. Door nieuwe regelgeving mag iedereen in de Europese Unie dan meedingen naar de vergunningen. De gemeenteraad gaat over het onderwerp ook nog in gesprek.



Op dit moment zijn er 81 vergunningen verleend, vanaf 1 januari 2024 heeft de gemeente Utrecht in totaal 86 vergunningen te verlenen. Het aantal locaties is straks 77, dit komt doordat er op een aantal locaties meerdere vergunningen (voor verschillende dagen) worden verleend.

De afgelopen tijd deelden veel standplaatshouders hun zorgen over de toekomst. De huidige vergunningen lopen dit jaar af. Door nieuwe Europese regelgeving mag straks iedereen uit de EU meedingen naar de vergunningen. Dit terwijl sommige ondernemers met hun kraam, kar of stal al vele jaren op dezelfde plek staan. De gemeente Utrecht moet op de proppen komen met een nieuwe werkwijze voor het verlenen van de vergunningen.

Loting

Volgens het college zorgt loting ervoor dat alle aanvragers voor een nieuwe vergunning evenveel kans maken op een plek in de toekomst. “Bij verdeling via loten krijgen alle aanvragen, die voldoen aan de indieningsvereisten en aan de criteria behorende bij de aangevraagde standplaatslocatie, een lotnummer. Na sluiting van het tijdvak waarbinnen de aanvraag moet zijn ingediend, wordt in een openbare loting bepaald welke aanvraag voor welke locatie wordt gehonoreerd. De overige aanvragen worden afgewezen”, zo is in de raadsbrief te lezen.

Selectieprocedure

Andere opties waar over wordt gesproken is verdeling via veiling, selectieprocedure op inhoudelijke criteria en volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Toch vindt het college loting de beste optie. “De procedure is transparant en biedt de ondernemers de meeste duidelijkheid. Naar verwachting geeft deze methode ook het laagste risico op juridische procedures en eventuele vertraging in de vergunningverlening.”

Voor de toekomst wil de gemeente wel naar een situatie met selectie op basis van criteria, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid of circulariteit, toe. “Om dat te bereiken zetten we in de komende twee jaar in op een uitbreiding van circa tien standplaatsen op gemeentelijke grond waarmee we ervaring opdoen met deze manier van selectie.”

Huidige standplaatshouders

Het is volgens de gemeente niet mogelijk om voorrang te geven aan zittende of lokale ondernemers. Dat zou juridisch niet mogen. Het college van B&W zegt de zorgen te begrijpen. “De huidige standplaatshouders staan met hun onderneming soms al tientallen jaren op dezelfde plek en moeten nu een onzeker proces ingaan voor een plek.” In de brief is te lezen dat het college goed begrijpt dat een nieuw verdelingsmechanisme van vergunningen voor de huidige standplaatshouders zeer ingrijpend is. Daarom wordt er op donderdag 16 maart een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de vergunninghouders.

In de binnenstad keert aan de Oudegracht een tweetal standplaatsen aan de bruggen niet terug. “Met het oog op de doorstroming van het voetgangersverkeer en het voorkomen van (verkeers-)onveilige situaties verplaatsen wij deze twee standplaatsen naar het Vredenburg”, zo laat het college weten.

Zomer

Vóór de zomer wil de gemeente de huidige standplaatshouders en andere geïnteresseerden uitnodigen om een aanvraag in te dienen voor een vergunning vanaf 1 januari 2024. Na de zomer wil de gemeente komen tot vergunningverlening. Of de gemeente definitief kiest voor loting, staat nog niet vast want de gemeenteraad gaat ook nog over het onderwerp in gesprek.