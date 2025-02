Gemeente Utrecht wil Overvecht leefbaarder maken met speciale woongroepen

Het aantal kwetsbare inwoners in Utrecht neemt toe en met name in Overvecht leidt dat tot knel in de wijk. Dat zegt de gemeente die het fenomeen tegelijkertijd wil aanpakken. Ze wil dit doen door ervoor te zorgen dat er een bredere mix van bewoners komt.

“In deze complexen (in Overvecht, red.) wonen relatief veel mensen met problemen op meerdere leefgebieden in een heel kwetsbare situatie”, is te lezen in een brief die het college naar de raad stuurt. “Vrijkomende woningen komen vaak ook weer terecht bij mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden.”

Bewoners die het beter voor elkaar hebben, blijven juist vaak relatief kort in deze complexen wonen. Hierdoor ontstaat een disbalans in het aantal wijkbewoners en dat zorgt voor problemen.

Woongroepmodel

Samen met woningcorporaties was de gemeente Utrecht daarom op zoek naar een oplossing voor het probleem rondom de sociale huurwoningen. Die is er nu, en wel in de vorm van een woongroepmodel. “Hierbij wordt een complex als woongroep gelabeld. Een woongroep wordt samengesteld uit aandachtsgroepen en reguliere bewoners, die een steentje bij willen dragen aan de gemeenschap”, schrijft het college.

“De dragende bewoners zijn reguliere bewoners die via DAK (voorheen: WoningNet) worden geworven, waarbij de inschrijftijd leidend is”, schrijft het college. De bewonerssamenstelling kan verder preventief worden bijgestuurd door middel van de zogenoemde Huisvestingsverordening. Op die manier moet een ‘veerkrachtige bewonersgemeenschap’ ontstaan, die meer divers is.

Huisvestingswet

Op basis van de Huisvestingswet mag leefbaarheidsproblematiek eigenlijk geen criterium zijn bij woningtoewijzing, schrijft het college. Binnen de bestaande Huisvestingsverordening ziet het college ‘toch mogelijkheden om een gereedschapskist in te richten voor een aantal complexen in wijken zoals Overvecht’.

Zo moeten onder andere de woongroep en het model daarachter een uitkomst bieden.”We werken binnen de mogelijkheden die de Huisvestingswet ons biedt en waar nodig zoeken we de grenzen op”, schrijft het college verder. Op de lange termijn moet volgens de Omgevingsvisie Overvecht meer diversiteit moet komen door middel van zowel nieuwbouw als meer menging in de bestaande woningvoorraad.

Bundeling

Er zijn wel aanvullende richtlijnen opgesteld voor die zogenoemde gereedschapskist, schrijft het college: “Zodat toewijzing zo transparant en rechtvaardig mogelijk verloopt.” Het college benadrukt dat de nieuwe aanpak is ontstaan door een samenwerking tussen de gemeente en corporaties. “Het gaat om een bundeling van bestaande regelingen. Deze regelingen gelden voor de hele stad.”