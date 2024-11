Gemeente Utrecht wil permanent verbod op harddrugsgebruik

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) wil het verbod op openbaar harddrugsgebruik in stand houden. Dit verbod, dat op 1 augustus 2023 werd ingevoerd, geldt nu tot 1 februari 2025. De gemeente merkt dat de overlast is afgenomen en wil daarom dat het verbod ook na februari van kracht blijft.

Door een steeds grotere groep drugsverslaafde mensen nam vanaf 2022 criminaliteit en overlast in de stad toe. Met name rondom het Lucasbolwerk, Lepelenburg en het Hieronymusplantsoen. “Er ontstonden soms grimmige situaties en de zwaarte van de incidenten nam toe”, schrijft het college.

Volgens de gemeente waren er vechtpartijen en werden bewoners, bezoekers en ondernemers geconfronteerd met openlijk gebruik van drugs en drugshandel. Ook vonden er intimidaties, scheldpartijen en mishandelingen plaats en deden mensen hun behoefte op straat.

Gebruikers afgeschrikt

De noodklok werd geluid met als gevolg een verbod op het gebruik van harddrugs op straat. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het verboden harddrugs te produceren, verhandelen of bezitten, maar het gebruik zelf was tot de zomer van 2023 nog niet strafbaar volgens de Opiumwet.

Met ingang van het verbod is afgesproken de effect ervan na 1 jaar te beoordelen. Die evaluatie is nu afgerond en de gemeente is positief. Uit onderzoek blijkt dat de overlast na ingang van het verbod direct is afgenomen.

Het zou vooral gebruikers van buiten de gemeente hebben afgeschrikt. Daarnaast zijn lokale gebruikers verder verspreid geraakt door de stad, waardoor ze beter geleid konden worden naar zorg, hulp en opvang. In totaal zijn er in de stad in het eerste jaar 335 bekeuringen uitgeschreven voor harddrugsgebruik in de openbare ruimte.