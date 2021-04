Gemeente Utrecht wil regels aanpassen zodat demonstraties eerder aangemeld worden

De gemeente Utrecht wil dat organisatoren van demonstraties zich eerder melden en stelt daarom voor om de regels aan te passen. Voortaan moet een demonstratie minimaal 48 uur van tevoren aangekondigd worden, dat is nu nog 24 uur. De gemeenteraad moet nog over deze wijziging stemmen.

Het aantal demonstraties in Utrecht groeit hard. Demonstreren is een grondrecht dus dat kan niet zomaar belemmerd worden en er hoeft ook geen vergunning voor aangevraagd te worden. De gemeente ziet wel graag dat organisaties een demonstratie van tevoren aanmelden. Dit heet ook wel een kennisgeving.

24 of 48 uur

Zo’n kennisgeving moet nu nog minimaal 24 uur van tevoren gedaan worden. Het weekend en officiële feestdagen tellen daarbij niet mee. De gemeente Utrecht wil nu graag deze regel aanpassen en stelt voor dat een kennisgeving minimaal 48 uur van tevoren moet plaatsvinden. Als demonstraties op vrijdag na 12.00 uur of op een maandag plaatsvinden dan moet een kennisgeving nog iets eerder gedaan worden. Namelijk om 12.00 uur van de één na laatste werkdag die aan de dag van de demonstratie voorafgaat.

De gemeente schrijft in antwoorden op vragen van Stadsbelang Utrecht dat langere kennisgevingstermijn tot doel heeft om demonstraties beter te kunnen faciliteren. “De ervaring leert dat het aantal demonstraties fors is toegenomen, maar ook de complexiteit en omvang van demonstraties nemen toe. Dat vereist meer afstemming en maatregelen om te kunnen zorgen voor een veilig en ordelijk verloop van de demonstratie en de veiligheid van andere partijen.”

Algemene Plaatselijke Verordening

Overigens laat de gemeente weten dat de meeste organisatoren sowieso al ruim van tevoren een protest aankondigen. Als een partij toch een demonstratie wil organiseren waarbij de kennisgevingstermijn niet gehaald kan worden, dan kan de burgemeester het verzoek afwijzen, maar de gemeente laat wel weten open te staan voor overleg over de mogelijkheden zodat de demonstratie mogelijk toch kan doorgaan.

Als een demonstratie in Utrecht plaatsvindt die niet is aangemeld betekent dit overigens niet dat de politie of gemeente sowieso ingrijpt. Omdat demonstreren een grondrecht is, is het niet aanmelden van een protest op zich geen doorslaggevende reden om deze op te breken.

Het aanpassen van de kennisgevingstermijn is onderdeel van een grotere wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin staan een heleboel gemeentelijke regels. De gemeenteraad moet hier nog over stemmen.