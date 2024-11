Gemeente Utrecht wil ‘rommelig’ terrein rondom poppodium Azotod opgeknappen

Het gebied rondom het gebouw waarin poppodium Azotod gevestigd is, gaat op de schop. Volgens de gemeente is het terrein aan de rand van De Meern de afgelopen jaren een rommeltje geworden. De gemeente wil dat het stuk land weer een veilige en aantrekkelijke plek wordt. Het moet daarmee vooral een ontmoetingsplek worden voor jongeren.

Het terrein ligt aan de Meerndijk, vlakbij de snelweg A12. Naast het gebouw van het voormalig poppodium is er nu vooral parkeergelegenheid, een jeu-de-boulesbaan en er ligt al enige tijd een hoop zand. Ook is er een opslag die de gemeente gebruikt voor bladeren. Deze gaat verdwijnen. De container die dient als jongerenontmoetingsplek verdwijnt ook. “In de loop der jaren is het een rommelige plek geworden. We gaan er weer een veilige en aantrekkelijke plek van maken”, schrijft de gemeente.

Het ontwerp van de nieuwe inrichting is tot stand gekomen met input van omwonenden. De jeu-de-boulesbanen blijven onveranderd. De eerste werkzaamheden zijn begin december. Het voetbalveld wordt dan aangepakt. Zo komen er hogere hekken en nieuwe doelen. Ook komt er een basket en lijnen voor straatbasketbal, sporttoestellen, een tafeltennistafel en twee bankjes.

In het voorjaar komen twee nieuwe jongerenontmoetingsplekken achter op het terrein. Ook wordt een deel van de parkeerplaats vervangen door groen, en wordt op de rest van het terrein meer planten en bomen neergezet. Als laatste worden er nieuwe wandelpaden aangelegd, waaronder richting het Mauritspark.

Azotod

Poppodium Azotod is al een kleine vijftig jaar lang begrip in De Meern en omstreken. In september kondigde het podium aan zijn deuren te gaan sluiten omdat het of financieel niet uit kan. De programmering loopt nog door tot juli 2025. Het gebouw is een jaar gelden verkocht aan de Best Life Church, dat het gebruikt voor kerkdiensten.