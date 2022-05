Gemeente Utrecht wil speeltuintje achter de F.C. Dondersstraat opknappen

Het speeltuintje dat tussen de F.C. Dondersstraat en het spoor ligt is vaak drassig en moet het momenteel doen zonder speeltoestel. In een wijkbericht laat de gemeente Utrecht weten samen met omwonenden hier oplossingen voor te willen zoeken.

Omwonenden hadden bij het wijkbureau gevraagd of de gemeente wat kon doen aan het speelveldje. Het speeltoestel is een tijdje geleden verwijderd en daar is vooralsnog geen vervanging voor geregeld. De gemeente vraagt mensen uit de buurt mee te denken over een alternatief.

Het veldje ligt op het laagstgelegen punt van de Zeeheldenbuurt en bij heftige regenval wordt het water niet goed afgevoerd. Op die momenten is het er drassig. De gemeente stelt voor om bij de opknapwerkzaamheden een gat te graven in het veldje en dat op te vullen met grind, zodat het water beter weg kan lopen.

De gemeente roept buurtbewoners op om met suggesties te komen voor het speelveldje: ‘Belangrijk is dat er draagvlak is onder de omwonenden.’