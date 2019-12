Gemeente Utrecht wil stad nog toegankelijker maken voor gehandicapten

De gemeente Utrecht gaat concreet aan de slag met het VN-verdrag over mensen met een beperking. Eén van de maatregelen is een subsidie voor Utrechtse bedrijven en organisaties om de toegankelijkheid voor gehandicapten te verbeteren.

“Of iemand nu een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking heeft, iedereen moet mee kunnen doen in onze stad”, zegt wethouder Maarten van Ooijen. “Ik daag organisaties en ondernemers uit ervoor te zorgen dat zij toegankelijk worden voor klanten, medewerkers en deelnemers met een beperking.”

Organisaties kunnen een subsidie bijvoorbeeld gebruiken om een drempel te verwijderen of voor het plaatsen van een automatische deur. Maar ook om trainingen te organiseren voor personeel om gasten met een verstandelijke beperking goed te ontvangen.

Huidige maatregelen

Utrecht besteedt al op diverse manieren aandacht aan toegankelijkheid, om ervoor te zorgen dat inwoners met een beperking zich welkom voelen. Zo moet informatie, bijvoorbeeld op de website van de gemeente, begrijpelijk en toegankelijk zijn.

De gemeente stimuleert daarnaast ook werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voor een toegankelijke stad werkt de gemeente samen met onder andere inwoners, winkeliers en ondernemers.

VN-verdrag

Het VN-verdrag Handicap trad in 2016 in werking. Doel is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking. Utrecht is één van de 25 ‘koplopergemeenten’ die werken aan het VN-verdrag.