Gemeente Utrecht wil van Socrateslaan een stadsboulevard maken

De Socrateslaan in de Utrechtse Rivierenwijk gaat op de schop. Zowel de leefbaarheid als de verkeersveiligheid moeten volgens de gemeente worden verbeterd.

De gemeente wil net zoals bij ’t Goylaan een stadsboulevard maken van de Socrateslaan. Dit betekent dat er per rijrichting één rijstrook verdwijnt en er meer ruimte komt voor voetgangers, fietsers en groen.

Ook moet er in het midden tussen beide wegen een groene strook met bomen komen. Na de werkzaamheden zou het makkelijker zijn om de Socrateslaan over te steken. Dit is volgens de gemeente een wens van onder andere omwonenden.

Capaciteit

In het verlengde van de Socrateslaan liggen ’t Goylaan en de Beneluxlaan. ’t Goylaan is in 2016 al onder handen genomen. Vanwege een gebrek aan capaciteit is de herinrichting van de Socrateslaan toen niet opgepakt.

De Beneluxlaan moet uiteindelijk ook worden aangepakt. Hier wordt echter nog mee gewacht omdat de gemeente dit wil afstemmen met de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone.

De gemeente is van plan om eind dit jaar het definitieve plan van de Socrateslaan te presenteren. Wanneer de werkzaamheden beginnen is nog niet bekend.