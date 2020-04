Gemeente Utrecht wil Voorjaarsnota overslaan vanwege coronacrisis

De coronacrisis heeft zo veel invloed op het beleid en de financiële keuzes van de gemeente Utrecht dat is voorgesteld om de Voorjaarsnota dit jaar niet te maken. Het alternatief is om in het najaar alles rond te hebben voor de begroting voor 2021.

Alle lagen van de samenleving worden hard geraakt door de coronamaatregelen. Ook voor de gemeentelijke organisatie vraagt dit heel veel werk. Dat betekent ook dat de huidige financiële situatie en de inhoudelijke keuzes van de gemeente hier gevolgen van zullen ondervinden.

De gemeente stelt daarom voor om dit jaar geen Voorjaarsnota te maken. Dit document is een voorbereiding op de begroting die later dit jaar uitkomt en geeft een actueel beeld van de huidige financiële situatie. Maar de coronacrisis – waar we nog middenin zitten – heeft daar te veel invloed op, het is nog onvoldoende duidelijk wat dit betekent voor de financiën.

Vragen?

In het voorstel aan de gemeenteraad legt het bestuur uit: “De omvang en uiteindelijke duur van deze lokale en landelijke maatregelen is nu nog niet duidelijk. Ook kunnen wij nog niet weten wat het effect van deze crisis is op onze stad. Wat zijn de gevolgen van de crisismaatregelen? Wat betekent de crisis voor de taakuitvoering van de gemeente: welke keuzes moeten worden gemaakt, wat zijn consequenties voor de gemeentelijke inkomsten?”

Dit zijn vragen die nu nog niet beantwoord kunnen worden, maar die wel van grote invloed zijn op de keuzes van de gemeente en het financiële beeld. Daarom stelt het college van B&W voor aan de gemeenteraad om geen Voorjaarsnota te maken maar in het najaar tijdens het maken van de begroting 2021 helderheid te verschaffen.

Om al enige informatie te geven komt de gemeente wel eind juni met een brief met een inschatting van de maatschappelijke en financiële effecten van de crisis, en de implicaties daarvan.

Deze werkwijze, zonder Voorjaarsnota is niet volgens de regels. Daarom moeten de politieke partijen in de gemeenteraad erover stemmen.