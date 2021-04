Gemeente Utrecht wil voormalig pand Broese behouden en nieuwe invulling geven

De gemeente Utrecht is van plan het voormalige pand van Broese aan de Oudegracht te behouden. Vanwege de oppervlakte van ongeveer 7.500 vierkante zou het rijksmonument geschikt zijn voor een combinatie van verschillende functies. Maar voordat het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren.

De gemeente heeft voor het gebouw een zogenoemde pandvisie opgesteld. Daarin is te lezen dat de begane grond een commerciële functie kan krijgen, die aansluit bij het winkelgebied van de Utrechtse binnenstad. De verdiepingen erboven zouden daarnaast geschikt zijn voor maatschappelijke functies.

Voordat het zover is, moet het pand echter wel worden aangepakt. “Om het complex weer toekomstbestendig te maken voor de komende 40 jaar zal er geïnvesteerd moeten worden”, is te lezen in een brief aan de raad.

2022

De aankomende maanden worden dan ook gebruikt om de plannen verder uit te werken en ook te kijken wat het hele project gaat kosten. De gemeente verwacht in het voorjaar van 2022 met een voorstel te komen.

Tot de herontwikkeling van het rijksmonument begint, gaat de gemeente onderzoeken hoe het pand in de tussentijd gebruikt kan worden. Er wordt gedacht aan tijdelijke invulling door onder andere culturele, educatieve en sociale ondernemers.

Instrument

Tot slot zegt de gemeente dat het eigen vastgoed een belangrijk instrument is voor de ‘gezonde groei en duurzame ontwikkeling van de stad’. Dit betekent dat het gemeentelijk vastgoed niet zomaar wordt verkocht, maar er eerst onderzoek wordt gedaan hoe de gebouwen kunnen bijdragen aan de stad.

In april 2020 opende Broese in het toen onlangs gerenoveerde Post Utrecht. Ook de hoofdvestiging van Bibliotheek Utrecht verruilde het monumentale pand aan de Oudegracht voor het voormalige postkantoor.