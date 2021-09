Gemeente Utrecht wil vuurwerk vanaf 2022-2023 verbieden

Als het aan het college ligt is het vanaf de jaarwisseling 2022-2023 voor particulieren verboden vuurwerk af te steken in Utrecht. De afgelopen jaren is hier al naartoe gewerkt met onder meer campagnes, vuurwerkvrijezones en vuurwerk-inleveracties.

Volgens de gemeente is het draagvlak voor een vuurwerkverbod toegenomen. Uit een onderzoek zou blijken dat 60 procent van de inwoners voorstander is van een lokaal vuurwerkverbod voor particulieren.

“Driekwart van de Utrechters geeft aan zelf geen vuurwerk meer te kopen als de gemeente een alternatief organiseert. Het aandeel Utrechters dat vindt dat vuurwerk een traditie is die in stand moet worden gehouden, is gedaald van 61 procent in 2017 naar 40 procent in 2021”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Veiligheid

Naast de bovengenoemde maatschappelijke ontwikkelingen noemt de gemeente nog vier argumenten om vuurwerk voor particulieren te verbieden. Dit is het tegengaan van vuurwerkslachtoffers, het tegengaan van overlast en geweld tegen hulpverleners, het tegengaan van dierenleed en milieuverontreiniging en het voorkomen van branden en fysieke schade aan objecten.

Voordat het college het verbod wil invoeren wordt komende jaarwisseling gebruikt als zogenoemd ‘overgangsjaar’. Dit moment wil de gemeente gebruiken om onder meer in de wijken te kijken naar vuurwerkvrije alternatieven, zodat bewoners het moment toch kleinschalig met omwonenden kunnen vieren. Hiervoor kan een aanvraag worden ingediend bij het Initiatievenfonds.

Ook zijn er komende jaarwisseling meer vuurwerkvrijezones. Dit zijn de landtongen bij de Keulsekade, Strijkviertel in De Meern en het Heijcoppark in Leidsche Rijn. Daarnaast worden enkele bestaande vuurwerkvrijezones groter gemaakt, denk hierbij aan groenstroken rond dierenverblijven.

In het onderzoek naar een vuurwerkvrije jaarwisseling wordt een centraal evenement vaak als alternatief voor het afsteken van consumentenvuurwerk genoemd. “In 2022 willen we samen met inwoners en ondernemers onderzoeken of er een centraal evenement kan worden georganiseerd en hoe dit vorm kan krijgen.”

Landelijk

In januari 2022 wordt het verloop van aankomende jaarwisseling geëvalueerd. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in een voorstel voor de jaarwisseling 2022-2023.

Tot slot zegt het college samen met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag te blijven lobbyen voor een landelijk vuurwerkverbod omdat dit meer duidelijkheid geeft en het beleid makkelijker te handhaven is. “Tot die tijd blijven we in Utrecht toewerken naar een lokale consumentenvuurwerkvrije jaarwisseling en maatschappelijk draagvlak hiervoor.”