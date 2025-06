Gemeente Utrecht wil zonnepanelen leggen in Nedereindse Plas

De gemeente Utrecht heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van een zogenoemd zonne-eiland in de Oostplas van het Nedereindse Park. Mochten de zonnepanelen er komen, kunnen zo’n 2500 huishoudens er stroom door krijgen. Zo ver is het alleen nog niet: de aanvraag van de gemeente is nog in behandeling.

De Nedereindse Plas bestaat uit een oostelijk en westelijk meer en ligt in zijn geheel in de gemeente Utrecht. Tussen midden jaren 60 en eind jaren 80 is er verontreinigd afval zoals bouw- en sloopafval, huishoudelijk afval, chemisch afval en verontreinigde grond in de plassen gedumpt. Daardoor kan er niet gezwommen worden in het water.

Eerder idee

Het idee van een zonne-eiland kwam bij de gemeente al in 2023 op. Er werd toen onderzoek gedaan. Het idee was om op de westelijke plas geen panelen te leggen. Daar zijn een aantal redenen voor. Zo wordt momenteel de westoever van dit meer hersteld en dit zou volgens het college ‘niet goed verenigbaar’ zijn met de aanwezigheid van een zonne-eiland.

Het drijvende veld dat er nu moet komen, heeft een oppervlakte van maximaal 5 hectare, zo’n 7 voetbalvelden. Tegelijkertijd moet er meer groen bij komen om de waterkwaliteit en biodiversiteit van het gebied te verbeteren.

Bezwaar

Ook bewoners maakten zich zorgen over de aanleg van de zonnepanelen. “De zorgen over effecten op waterkwaliteit, natuur en recreatie hebben een rol gespeeld bij de keuze van het zoekgebied op één plas”, schreef het college in 2023 in een brief aan de raad. Deze zorgen hebben ertoe geleid dat het zonne-eiland maximaal 5 hectare groot wordt.

De aanvraag van de gemeente is op dit moment nog in behandeling. Er kan nog gereageerd worden op de plannen. Als de vergunning wordt verleend, is er nog een bezwaarperiode.