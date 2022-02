Gemeente Utrecht wilde een gesprek met klimaatactivist Rozemarijn: ‘Zien ze mij als potentiële terrorist?’

Twaalf keer is de Utrechtse Rozemarijn van ’t Einde afgelopen jaar opgepakt tijdens verschillende klimaatdemonstraties. Dit was voor de politie reden om aan de bel te trekken bij de gemeente Utrecht. Vrijdag werd Rozemarijn gebeld met de vraag of zij in gesprek wilde gaan met medewerkers van de afdeling Polarisatie en Radicalisering. “Ik schrok daarvan, zien ze mij soms als potentiële terrorist?”

Rozemarijn benadrukt dat zij en haar mededemonstranten altijd vreedzaam tewerk zijn gegaan. “Dat is namelijk de beste manier om verandering teweeg te brengen. Ik ben dan ook verbaasd dat de gemeente dat inmiddels nog niet weet.” Toen Rozemarijn het telefoontje van de gemeente ontving, is ze niet direct ingegaan op de uitnodiging. “Ik heb overwogen om uit principe niet in gesprek te gaan. Het komt namelijk intimiderend over om vreedzame activisten verdacht te maken en te criminaliseren.”

Na contact te hebben gehad met Amnesty International en de juridische afdeling van Extinction Rebellion, besloot ze toch op het verzoek in te gaan. “Anders bleef het in de lucht hangen en ik wist ook niet wat voor gevolgen dat zou hebben. Daarnaast ben ik uiteraard bereid om te praten over mijn motieven.”

Gesprek

Het gesprek heeft uiteindelijk maandag bij Rozemarijn thuis plaatsgevonden. Naast twee medewerkers van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Utrecht was er ook iemand van de juridische tak van Extinction Rebellion bij. “Ik weet namelijk dat er in het verleden actievoerders op deze manier zijn geïntimideerd.”

Het gesprek verliep goed volgens Rozemarijn. “Ze vroegen onder meer waarom ik in actie ben gekomen. Ik heb ze verteld over mijn zorgen over het klimaat en dat we de laatste afslag naar een leefbare aarde aan het missen zijn. Hoe kan ik dan niet elk beschikbaar democratisch middel gebruiken om daartegen in opstand te komen? Daarnaast heb ik ze erop gewezen dat de gemeente Utrecht in 2019 de klimaatnoodtoestand heeft uitgeroepen, maar er vervolgens niet naar handelt.”

Optreden politie

Daarnaast heeft Rozemarijn in het gesprek haar zorgen over het optreden van de politie geuit. “Ik heb een ziekte en de politie weigert daar vaak rekening mee te houden. Zo is minstens een derde van de arrestaties misgegaan. Dat ik opgepakt word vind ik prima, maar mensenrechten moeten altijd gerespecteerd worden.”

Rozemarijn leidt aan orthostatische intolerantie. Dat betekent dat ze niet stil kan staan. Als dat wel gebeurt kan haar lichaam het bloed niet omhoog pompen en in het ergste geval kan dit volgens haar hersenschade veroorzaken. “Wanneer ik word weggedragen door agenten geef ik altijd aan dat ze ook mijn benen omhoog moeten houden of wanneer ik lopend word meegenomen zeg ik dat ik niet stil kan staan. Ik vraag niet veel, maar toch wordt hier niet altijd gehoor aan gegeven. Dat vind ik beangstigend.”

De medewerkers van de gemeente zijn volgens Rozemarijn gerustgesteld in het gesprek. “Ze vroegen of ze bang moesten zijn voor radicalisering. Ik heb ze verteld dat ze niet bang hoeven te zijn voor geweld. Een groep heeft namelijk geen baat bij agressie, dat weten we inmiddels uit succesvolle bewegingen uit het verleden.”

Reactie gemeente Utrecht

DUIC heeft navraag gedaan bij de gemeente over de aanleiding van het gesprek. “De gemeente Utrecht deelt de bezorgdheid die er in de maatschappij bestaat over de toekomst van ons klimaat. Bij de aanpak van radicalisering spelen opvattingen nooit een rol. Er wordt gehandeld op basis van signalen over gedragingen die kunnen leiden tot geweld. Met het programma ‘Utrecht zijn we samen’ richt de gemeente Utrecht zich op alle (mogelijke) vormen van radicalisering.”

“In een casusoverleg komen signalen met betrekking tot radicalisering aan de orde. Deze signalen kunnen afkomstig zijn van burgers of partners, zoals de politie. Eerste stap in de opvolging van een signaal is altijd dat contact wordt gezocht met de betreffende persoon voor wederhoor. Zo’n gesprek kan aanleiding zijn tot vervolgacties maar vaak is het ook zo dat het signaal hiermee wordt afgedaan. Het gesprek met mevrouw geeft op dit moment geen aanleiding tot verdere opvolging.”

