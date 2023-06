Gemeente Utrecht wil meer openbare toiletten en bekijkt drie mogelijke locaties

Uit onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting in november bleek dat Utrecht op de tweede plek als ‘toiletvriendelijkste gemeente’ staat. Ondanks dat er de afgelopen jaren meerdere nieuwe openbare toiletvoorzieningen bij zijn gekomen in Utrecht, blijft de gemeente zich inzetten voor nog meer sanitaire voorzieningen. Volgens het college wordt er nog dit jaar onderzoek gedaan naar extra toiletten op drie locaties in Utrecht.

De afgelopen jaren zijn er toiletvoorzieningen gekomen in het Julianapark, de Voorveldse polder, Park Lepelenburg, het Griftpark en het Wilhelminapark. In de overige Utrechtse parken kunnen bezoekers gebruikmaken van omliggende locaties, bijvoorbeeld horecazaken en een kinderboerderij, die te vinden zijn in de zogenoemde ‘Hoge Nood App’ of met behulp van een sticker op de deur.

Ook zijn er dit jaar van april tot en met oktober, net als in 2022, tijdelijke toiletvoorzieningen geplaatst in het Maximapark, Landgoed Rhijnauwen, Bemuurde Weerd Oostzijde, Oosterkade en het hele jaar door op de Neude. Ook bij de supverhuur naast Park Paardenveld staat van april tot en met oktober dit jaar een tijdelijke toilet.

Máximapark

Op drie locaties in het Máximapark wordt daarnaast gewerkt aan extra toiletvoorzieningen. Zo komt er een ‘beheergebouw’ met toiletvoorziening bij de tuin van de Vlinderhof. De verwachte oplevering is in het najaar van 2023. “Met de vrijwilligers is afgesproken dat de toiletvoorziening openbaar toegankelijk zal zijn wanneer zij in de tuin aan het werk zijn”, aldus het college.

Ook wordt er een vaste toiletvoorziening gerealiseerd bij de Bosspeeltuin. Het is volgens het college nog niet duidelijk op welke termijn deze voorziening wordt gerealiseerd. Het genderneutrale en mindervalide toilet in de Werkschuur in het Máximapark zijn echter wel al openbaar toegankelijk wanneer de vrijwilligers aanwezig zijn.

Verzoeken

Het college laat weten dat er regelmatig verzoeken bij de gemeente binnenkomen voor nieuwe openbare toiletvoorzieningen op locaties. “Conform het beleid is de realisatie van een voorziening in de openbare ruimte de laatste optie die wordt onderzocht, nadat de andere opties (openstellen van bestaande toiletten) zijn onderzocht”, zo is in de raadsbrief te lezen. “Wij hebben toegezegd voor de voorjaarsnota in beeld te brengen welke financiële mogelijkheden er zijn voor het realiseren van nieuwe voorzieningen, en het beheer en onderhoud van nieuwe voorzieningen”

Drie locaties

In 2023 gaat het college in ieder geval onderzoek doen naar nieuwe toiletvoorzieningen op drie locaties: Amelisweerd, de Weerdsluis en Strand Oog in Al. Er wordt onder meer onderzocht of deze locaties de ruimte bieden en wat de kosten zijn voor de aanleg en het beheer en schoonmaak voor deze nieuwe toiletten.

Volgens het college is er op dit moment echter geen budget voor de realisatie en het beheer en schoonmaak, een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van deze nieuwe toiletten. “Als we nieuwe locaties willen realiseren zal dit betekenen dat er een nieuwe prioritering in de bestaande middelen moet plaatsvinden. Deze afweging zal bij de voorjaarsnota worden voorgelegd.”