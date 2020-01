Gemeente Utrecht wint prijs voor heldere overheidstaal

De prijs voor ‘beste aanjager van direct duidelijke overheidstaal 2019’ is vrijdagochtend uitgereikt aan Rita Domanski, een schrijfcoach van de gemeente Utrecht. Samen met Linda Voortman, wethouder Publieksdienstverlening, nam zij de prijs in ontvangst.

“We zijn blij met deze prijs en gaan onverminderd door met duidelijke overheidstaal voor iedereen, zowel in brieven als via onlinekanalen. Onze collega Rita zet zich als één van de ruim 60 schrijfcoaches in om haar collega’s te helpen duidelijke taal te gebruiken”, aldus wethouder Linda Voortman.

De prijs is onderdeel van de Direct Duidelijk-campagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Taalunie. Minister Raymond Knops maakte de winnaars vrijdagochtend bekend tijdens de live tv-uitzending van Goedemorgen Nederland.

Uitspraak vakjury

De vakjury schrijft: “Domanski zet zich als schrijfcoach voor Werk en Inkomen ervoor in dat de teksten over werk en inkomen begrijpelijk zijn. Gemeente Utrecht werkt 3 jaar met (een groeiend aantal) schrijfcoaches. Zij is verantwoordelijk voor de brieven, de websiteteksten en de teksten in de kennisbank. Zij heeft er onder meer voor gezorgd dat standaardbrieven in eenvoudige taal zijn herschreven en dat er beeldtaal wordt gebruikt.”

Naast een trofee ontvingen Domanski en de gemeente Utrecht een cheque. De prijs voor beste schrijver ging naar Henk Buesink, auteur van de gemeente Etten-Leur.

Overigens kreeg burgemeester Jan van Zanen in 2018 ook al een prijs voor zijn taalgebruik. Hij ontving toen de Duidelijketaalprijs.