Gemeente Utrecht worstelt mede door tekort aan betaalbare woningen met druk op daklozenopvang

De gemeente Utrecht worstelt met de grote druk op de opvanglocaties voor daklozen in de stad. Onder meer het tekort aan betaalbare woningen leidt tot volle opvanglocaties. De gemeente reageert vrijdag op een brandbrief waarmee verschillende Utrechtse organisaties waarschuwden dat de daklozenopvang in de stad onder druk staat.

De Stadsbrug werd in 2019 als tijdelijke opvanglocatie ingericht, terwijl de Sleep Inn verbouwd werd. De gemeente verwachtte de extra opvang niet meer nodig te hebben na de verbouwing van de Noiz aan de Keulsekade en de oprichting van het Living Lab Eerst een thuis, maar dat bleek in de praktijk anders te lopen. Sinds september dit jaar neemt het aantal cliënten in de Stadsbrug weer toe en verblijven er ongeveer dertig mensen.

Een van de oorzaken van de drukte in de opvanglocaties is het tekort aan betaalbare woningen. De doorstroom in de opvang stagneert daardoor, aldus de gemeente. De structurele oplossing voor het tegengaan van dakloosheid ligt volgens de gemeente dan ook bij het realiseren van voldoende betaalbare woonplekken voor inwoners in een kwetsbare positie.

Koud-weer-regeling

Sinds 1 november is in Utrecht de koud-weer-regeling weer van kracht. Die geldt tot 1 april en gaat in zodra de gevoelstemperatuur nul graden of lager is. Iedereen die geen dak boven zijn hoofd heeft kan dan terecht in de Stadsbrug. Volgens de gemeente maken vooral zorgmijdende buitenslapers, EU-arbeidsmigranten en ongedocumenteerden gebruik van de regeling.

Oplossing

De taskforce Tijdelijke Woonruimte Toevoegen gaat zich daar de komende tijd bezighouden met betaalbare woonplekken, staat in een brief aan de gemeenteraad.

Om de wintermaanden goed door te komen, zoekt de gemeente een nieuwe tijdelijke locatie die geopend kan worden als de koud-weer-regeling van kracht wordt. “Door tijdelijk een extra locatie in gebruik te nemen verwachten we goed te kunnen anticiperen op eventuele onverwachte drukte […].”